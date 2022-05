AMD ha ufficializzato la nuova gamma di processori Ryzen 5000C, dedicati ai Chromebook di fascia più alta e progettati per gestire al meglio il multitasking con molte operazioni o schede del browser aperte, garantendo allo stesso tempo un’autonomia senza eguali, che arriva fino al 94% in più rispetto alla concorrenza.

La famiglia AMD Ryzen 5000C è composta da quattro modelli, tutti basati su architettura Zen 3 e con grafica integrata Vega; ancora niente RDNA quindi, tuttavia conosciamo bene le potenzialità di Vega sulle APU AMD, capace di garantire performance più che adeguate per questo tipo di prodotto. Tra le novità, troviamo il top di gamma Ryzen 7 5825C, equipaggiato con 8 core / 16 thread, frequenza fino a 4,5GHz, 20MB totali di cache e TDP di 15 watt, il Ryzen 5 5625C, 6 core / 12 thread con frequenza fino a 4,3GHz e TDP di 15W e i due Ryzen 3 5425C e 5125C, rispettivamente 4 core / 8 thread e 2 core / 4 thread, con frequenze che arrivano fino a 4,1GHz per il primo e a 3GHz per il secondo.

AMD Ryzen 7 5825C AMD Ryzen 5 2625C AMD Ryzen 3 5425C AMD Ryzen 3 5125C Core / thread 8 / 16 6 / 12 4 / 8 2 / 4 Architettura Zen 3 Zen 3 Zen 3 Zen 3 Frequenza base / boost 2 / 4,5 GHz 2,3 / 4,3 GHz 2,7 / 4,1 GHz 3 / 3 GHz Cache L2 + L3 20 MB 19 MB 10 MB 9 MB Core / frequenza GPU 8 / 1,8 GHz 7 / 1,6 GHz 6 / 1,5 GHz 3 / 1,2 GHz TDP 15 W 15 W 15 W 15 W

I nuovi Ryzen 5000C vanno a completare l’offerta AMD per i Chromebook, che per la fascia mainstream offre i Ryzen 3000C e gli Athlon 3000C, mentre per i modelli entry level propone il processore 3015Ce. In termini di prestazioni, secondo i dati condivisi da AMD, rispetto al Ryzen 7 3700C il nuovo Ryzen 7 5825C garantire fino al 67% di performance in più nella navigazione web all’interno del benchmark WEBXPRT3, fino al 107% in più nel multitasking misurato con Geekbench 5 multithread e fino all’85% di prestazioni grafiche in più in Motion Mark 1.2.

Rispetto alla concorrenza, negli stessi tre test appena citati, il Ryzen 7 5825C supera il Core i7-1185G7 del 7% in navigazione web, del 25% in multitasking e del 10% nei carichi grafici. Oltre a questo c’è il fattore autonomia citato in apertura: con i nuovi Ryzen 5000C i Chromebook possono garantire fino a 13 ore di durata della batteria e, nei test con il benchmark CRXPRT 2, il Ryzen 5 5625C risulta il 94% migliore del Core i5-1135G7. Sempre in ambito batteria, i nuovi processori Ryzen 5000C supportano la ricarica rapida e il risveglio istantaneo, in modo da risultare sempre pronti all’uso in pochissimi secondi.

I nuovi processori arriveranno sul mercato nelle prossime settimane, all’interno dei Chromebook di nuova generazione. A margine della presentazione, AMD ha voluto mostrare nello specifico due prodotti, entrambi in arrivo durante il secondo trimestre: il primo è l’HP Elite C645 G2 Chromebook, un clamshell con schermo da 14″ e processore Ryzen 7 5825C, dotato di connettività di ultima generazione grazie al supporto a Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e modem LTE, mentre il secondo è l’Acer Chromebook Spin 514, anch’esso con schermo da 14″ ma in formato convertibile, particolarmente resistente data la presenza di un Touchscreen con Gorilla Glass e la conformità allo standard MIL-STD 810H, equipaggiabile con CPU Ryzen 5000C fino al top di gamma Ryzen 7 5825C e con supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.