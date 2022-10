Sono ormai passati diversi mesi dall’uscita del Ryzen 7 5800X3D, con AMD che ha nel frattempo ormai messo in commercio le sue CPU di nuova generazione Ryzen 7000, ma nonostante ciò questo prodotto non smette certo di far parlare di se. Oltre a essere ancora utilizzato come metro di paragone nei benchmark che riguardano le performance nei giochi, il processore rappresenta infatti ancora una sfida per gli overclocker per via dei suoi limiti.

Abbiamo già visto il team TSAIK di MSI spingere il 5800X3D a 5,1 GHz, sembra tuttavia che qualcuno è riuscito a superare questa soglia, almeno stando a quanto condiviso dall’insider TUM_APISAK, il quale ha pubblicato uno screenshot proveniente da CPU-Z che mostra il processore funzionare a una frequenza di 5,5 GHz, la più alta finora raggiunta con questa CPU. Come è possibile notare dalle specifiche, l’impostazione relativa al moltiplicatore del clock è stata settata a 55x, l’utente non ha quindi cambiato la frequenza dall’impostazione BCLK (Base Clock). Oltre a ciò, la CPU funzionava a una tensione poco sotto gli 1,3V (1,296 V), mentre la scheda madre utilizzata era una ASUS ROG Crosshair VIII DARK HERO, ovvero la top di gamma X570 ASUS.

Fonte: CPU-Z Validator

Rimangono sconosciuti sia il sistema di raffreddamento che le prestazioni, dato che l’utente non ha condiviso alcun benchmark in merito. Il BIOS utilizzato è la versione 4201 rilasciata ad aprile di quest’anno, nulla di nuovo quindi, nonostante Wccftech avesse reso nota l’esistenza di un inedito BIOS che consentirebbe al Ryzen 7 5800X3D più margine di overclock.

Come sappiamo il 5800X3D non è pensato per l’overclock, ma visto quanto vi abbiamo appena raccontato, le limitazioni non sembrano poi così reali. Rimanendo in ambito di processori con 3D V-Cache, AMD ha affermato che i futuri modelli Ryzen 7000 con 3D V-Cache saranno più facili da overcloccare, oltre ad avere frequenze operative più elevate.