Ryzen 9000 rinviati, AMD punta a una qualità migliore

AMD, tramite una dichiarazione ufficiale, ha recentemente posticipato la data di uscita della nuova serie di processori Ryzen 9000, citando la necessità di dover eseguire degli ulteriori controlli qualitativi come motivo principale del ritardo.

Originariamente previsti per il rilascio a fine luglio, i nuovi Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9 saranno ora lanciati ufficialmente con alcune settimane di ritardo.

La decisione di rinviare il lancio è stata presa dopo che AMD ha identificato dei potenziali problemi di qualità nei processori già inviati ai distributori. L'azienda ha optato per richiamare tutti i processori già distribuiti per effettuare un secondo controllo di qualità o, se necessario, sostituirli del tutto.

Questa misura è stata adottata per garantire che i clienti ricevano dei prodotti che rispettino gli elevati standard di prestazioni, e affidabilità, per cui AMD è nota nel settore.

Secondo l'annuncio ufficiale, i processori Ryzen 5 e Ryzen 7 saranno disponibili a partire dall'8 agosto, mentre i modelli Ryzen 9 arriveranno il 15 agosto.

Ecco la dichiarazione completa di Jack Huynh, SVP di AMD Computing and Graphics:

Apprezziamo l'entusiasmo intorno ai processori della serie Ryzen 9000. Durante i controlli finali, abbiamo riscontrato che le unità di produzione iniziali spedite ai nostri partner di canale non soddisfacevano pienamente le nostre aspettative di qualità. Per precauzione e per mantenere le esperienze di qualità più elevate per ogni utente Ryzen, stiamo lavorando con i nostri partner di canale per sostituire le unità di produzione iniziali con nuove unità. Di conseguenza, ci sarà un breve ritardo nella disponibilità al dettaglio. I processori Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X saranno ora in vendita l'8 agosto e i processori Ryzen 9 9950X e Ryzen 9 9900X saranno in vendita il 15 agosto. Siamo orgogliosi di fornire un'esperienza di alta qualità per ogni utente Ryzen e non vediamo l'ora che i nostri fan abbiano una grande esperienza con la nuova serie Ryzen 9000.