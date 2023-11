Samsung Foundry produrrà i chip di AMD e Tesla con i nodi 5nm e 4nm

Samsung Foundry sta guadagnando notorietà nell'industria dei semiconduttori, ottenendo ordini da colossi come AMD e Tesla.

Questo quanto emerso da un report di Fnnews, un'agenzia di informazione coreana. La prospettiva di un costante fornitura di chip a 4 nanometri potrebbe posizionare Samsung come un concorrente importante contro giganti quali TSMC.

Nel forum per investitori di Hong Kong, Samsung ha rivelato l'intenzione di diversificare la sua presenza nell'industria, concentrando sforzi anche su settori come l'AI e l'automotive.

Hyperscalers (operatori di data center su larga scala), OEM automobilistici (produttori di apparecchiature originali) e Tesla, così come altre industrie del settore, hanno mostrato interesse nei chip personalizzati offerti da Samsung, iniziando a rivolgersi primariamente all'azienda.

Il Presidente Jeong Hai-Lin ha sottolineato l'impegno nel settore AI, rivelando che alcuni clienti pianificano di commercializzare l'acceleratore AI a 4 nanometri. Samsung ha superato test di qualità anche per la memoria HBM3, rafforzando l'attrattiva per aziende come AMD.

L'azienda sta sviluppando un ecosistema avanzato di produzione di chip, il "SAINT", per competere con il CoWoS di TSMC.

Oltre agli ordini dal segmento AI, Samsung ha anche rivelato di aver ricevuto ordini da Tesla, ma l'azienda non ha specificato quale tipo di processo abbia venduto alla società, ma ha menzionato un processo "a 5 nanometri", suggerendo che potrebbe essere utilizzato nei chip HW 5.0 di prossima generazione di Tesla, progettati per applicazioni Full-Self Driving.

Fino a quest'anno, la proporzione delle vendite totali di Samsung Electronics è stimata in questo ordine: mobile (54%), HPC (19%) e automotive (11%). Se guardiamo a dieci anni fa, la maggior parte delle vendite di Samsung Electronics proveniva dai segmenti dei dispositivi mobili e dell'elettronica di consumo, a causa dei quali l'azienda era confinata, almeno per quanto riguardava l'opinione pubblica, solo a tali mercati.

Tuttavia, con il rapido sviluppo nel settore, seguito dal guadagno della fiducia dei clienti nell'industria, il gigante coreano ha diversificato le sue fonti di reddito, specialmente con l'avvento dell'entusiasmo per l'IA generativa.