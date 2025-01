Samsung Galaxy Book5: prenota ora il tuo prossimo notebook con 200€ di SCONTO!

Samsung ha presentato la nuova gamma di Galaxy Book5 Pro, una linea di AI PC pensata per chi cerca il massimo in termini di potenza, portabilità e funzionalità avanzate. Se desiderate un laptop premium con tecnologia di ultima generazione, questa è l’occasione perfetta per approfittare delle offerte speciali. Per un periodo limitato, potete prenotare il vostro Galaxy Book5 Pro con sconti fino a 200€ sul prezzo di listino!

Samsung Galaxy Book5, chi dovrebbe acquistarlo?

Tra i modelli più interessanti spicca il Galaxy Book5 Pro 14", un notebook ultra-portatile dotato di display 3K Dynamic AMOLED 2X con supporto touch e del nuovissimo Intel Core Ultra 7 (Serie 2), perfetto per chi necessita di elevate prestazioni unite a un design leggero e sottile. Con 16GB di RAM e 1TB di SSD, avrete tutta la velocità e lo spazio di archiviazione necessari per affrontare carichi di lavoro intensi. La batteria a lunga durata garantisce fino a 21 ore di autonomia, permettendovi di lavorare ovunque senza preoccupazioni. Potete portarvelo a casa a soli 1.799€ rispetto ai 1.999€ di listino.

Per chi cerca un 2-in-1 versatile, il Galaxy Book5 Pro 360 16" rappresenta la soluzione ideale. Grazie alla S Pen integrata, offre un’esperienza di scrittura e disegno fluida, perfetta per chi lavora nel settore creativo o ha bisogno di un dispositivo flessibile. Il display 3K Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici garantisce immagini straordinarie, mentre il processore Intel Core Ultra 7, affiancato dalla NPU da 47 TOPS, assicura prestazioni eccezionali per il multitasking e le applicazioni basate su intelligenza artificiale. Prenotandolo ora, potete averlo a soli 1.899€ invece degli usuali 2.099€ di listino.

Queste offerte esclusive sono disponibili per un periodo limitato, quindi non lasciatevi sfuggire l’opportunità di acquistare il vostro Samsung Galaxy Book5 a un prezzo vantaggioso. Che siate professionisti, studenti o creativi, questi AI PC rivoluzionano il modo di lavorare e creare, grazie all’innovazione firmata Samsung! Inoltre, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook per ulteriori consigli.

