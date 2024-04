Samsung Odyssey G4, uno dei migliori monitor gaming a MENO DI 180€!

Sono iniziate questa notte le offerte della Amazon Gaming Week che, come vi stiamo raccontando minuto per minuto nella nostra rassegna stampa, coinvolgono centinaia di prodotti legati al gaming nel catalogo di Amazon. Tra questi vi è anche il Samsung Odyssey G4, uno dei migliori monitor da gaming sul mercato che ora è disponibile a un prezzo imperdibile: potrà, infatti, essere vostro a soli 179,90€ invece di 218,18€, per un risparmio del 18%!

Samsung Odyssey G4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G4 si rivela una scelta eccellente per gli appassionati di videogiochi che cercano di elevarsi oltre gli standard del gaming casalingo: grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 240Hz, abbinata a un tempo di risposta di solo 1ms (GtG), questo monitor promette azioni fluide e senza ritardi, rendendolo ideale anche - ma non solo - per i titoli FPS, dove la rapidità di risposta può significare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Inoltre, la compatibilità con Freesync e G-Sync assicura inoltre che i giocatori possano sperimentare giochi privi di tear e interruzioni, indipendentemente dalla potenza della loro configurazione hardware.

Non solo i videogiocatori, ma anche i professionisti e gli studenti troveranno nel Samsung Odyssey G4 un valido alleato grazie al suo pannello IPS che offre angoli di visione larghi e una resa dei colori superba per la massima fedeltà visiva. Il design flessibile con supporto HAS e Pivot permette di adattare il monitor a qualsiasi ambiente di lavoro o gioco, mentre le tecnologie Eye Saver Mode e Flicker Free vi proteggeranno dagli affaticamenti oculari durante le lunghe sessioni di uso.

Insomma, con una combinazione di prestazioni elevate, supporto per le tecnologie di sincronizzazione più avanzate e funzioni di comfort per lunghe sessioni di gioco, il Samsung Odyssey G4 si afferma come una scelta eccellente per i videogiocatori e non solo. La sua qualità d'immagine, affiancata alla fluidità del gameplay garantita dai 240 Hz e la risposta rapida di 1 ms, rendono questo monitor un investimento eccellente per portare il vostro setup di gioco a nuove vette di performance e comfort visivo!

