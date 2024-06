Offerta TOP sul monitor gaming Samsung Odyssey G5! (-34%)

Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 da 34" è un modello curvo con risoluzione Ultra WQHD e un formato 21:9 che garantisce immagini fluide e una risposta immediata per chi gioca a livello competitivo. Grazie alla tecnologia FreeSync Premium potrete godere al meglio di ogni gioco apprezzandone dettagli e ambientazioni come non avete mai fatto prima. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 35% potete acquistarlo a 321€ rispetto al prezzo originale di 491,01€ e portarvi a casa un monitor gaming eccellente a prezzo ridotto.

Samsung Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G5 è l'acquisto ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di una visione immersiva e dettagliata. Grazie alla sua curvatura ottimale 1000R questo monitor offre un'esperienza di gioco coinvolgente che fa sentire i giocatori parte dell'azione. La risoluzione Ultra WQHD con una densità di pixel superiori rispetto al Full HD assicura immagini incredibilmente nitide e scorrevoli, rendendo ogni scenario di gioco sorprendentemente realistico. È particolarmente consigliato per i gamer che non vogliono compromessi sulla qualità visiva e che desiderano immergersi completamente nei loro mondi virtuali preferiti.

Per chi cerca prestazioni elevate che possano seguire l'adrenalina delle sessioni di gioco più intense, il Samsung Odyssey G5 offre una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, garantendo un’azione super-fluida senza ritardi o sfocature. L'inclusione della tecnologia AMD FreeSync Premium riduce ulteriormente l'interruzione dell'immagine, lo stuttering e l'input lag, facendo di questo monitor la scelta ottimale per giocatori che puntano a prestazioni di alto livello. Gli amanti dei giochi dal ritmo veloce saranno particolarmente soddisfatti da come questa combinazione di caratteristiche migliora la loro capacità di reagire tempestivamente nei momenti critici. In aggiunta, la tecnologia Eye Saver Mode e Flicker Free assicura che le lunghe sessioni di gioco rimangano confortevoli per gli occhi, rendendo il Samsung Odyssey G5 un investimento smart sia per la salute visiva che per la qualità del divertimento videoludico.

Samsung Odyssey G5 è disponibile a 321€, un prezzo scontato del 35% rispetto all'originale di 491,01€. Questa è un’occasione eccezionale per i giocatori competitivi e per gli amanti della tecnologia che desiderano aggiornare la loro configurazione con un monitor che offra un'esperienza di gioco coinvolgente e altamente raffinata. Grazie alle sue avanzate funzionalità e prestazioni superiori, questo monitor gaming è altamente raccomandato per migliorare significativamente la qualità visiva e l'esperienza di gioco.

