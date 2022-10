Tra le ultime offerte che vogliamo porporvi per questo Prime Day autunnale abbiamo pensato decisamente di puntare in alto. Questa offerta è dedicata ai super appassionati di videogiochi, soprattutto FPS e giochi di guida, che hanno bisogno del miglior angolo di visione possibile mentre giocano. Con questo monitor Samsung Odyssey G9 non avrete certo problemi, infatti ha una diagonale da ben 49″ ma con aspect ratio di 32:9 e oggi costa la bellezza di 520€ in meno!

L’Odyssey G9 è senza ombra di dubbio uno dei più mastodontici monitor gaming che potete acquistare. Come detto sopra parliamo di ben 49″ che si sviluppano principalmente in orizzontale con una risoluzione Dual QHD di 5120×1440 pixel. Ma non è solo questo a rendere speciale questo monitor, infatti non mancano HDR+, HDR1000, una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. Tutto questo contornato dalla compatibilità con Freesync Pro e G-Sync.

Questa configurazione è particolarmente efficace con alcuni tipi di giochi, quindi se siete appassionati di sparatutto in prima persona (tranne i competitivi), giochi di guida e giochi simulativi ne potrete apprezzare a pieno i vantaggi. Infatti, grazie ad una visuale ben più ampia del normale, avrete modo di tenere sott’occhio molti più particolari del gioco in modo da reagire tempestivamente a tutte le situazioni. Da non sottovalutare anche i vantaggi nei giochi strategici in tempo reale, grazie alla possibilità di avere sott’occhio un campo di gioco decisamente più+ ampio.

Siamo consci che non sia un acquisto per tutti ma difficilmente vedremo nuovamente un tagli di prezzo così alto per questo monitor e siamo sicuri alcuni di voi sapranno apprezzarlo a pieno, soprattutto con questo sconto del 31%!

Per concludere vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

» Vedi offerta su Amazon «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!