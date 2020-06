I migliori giochi di simulazione per PC

Progettare spazi, costruire strade, vedere città fiorire partendo da un appezzamento di terreno. Puntare sempre più in alto, superare i 300 chilometri orari sentendo il tracciato sotto le ruote farsi incerto, toccare il cielo volando ad alta quota e raggiungere le stelle con intere galassie da scoprire. Tornare con i piedi sulla terra, tra la vita di tutti i giorni o mettersi alle prese con un lavoro che ci è sconosciuto. C’è ormai quasi una simulazione per ogni cosa, anche per aspetti della vita che non avremmo mai pensato di dover affrontare. In un catalogo sempre più ampio di sparatutto e giochi di ruolo è facile perdere di vista quei giochi che offrono un’esperienza più ragionata dove il concetto di divertimento potrebbe assumere diverse sfumature. Abbiamo passato in rassegna quei titoli che fanno della simulazione un’attenta attività da approcciare con pazienza che però ricompensa con tantissime ore di gioco.

Prima di lasciarti ai nostri consigli, dovresti sapere che tutti i giochi in elenco sono stati scelti con in mente il PC come piattaforma di riferimento anche se alcuni di questi giochi sono stati pubblicati anche su console. Proprio per alcune caratteristiche di gioco, infatti, le periferiche PC sono più adatte per la gestione di molte azioni contemporaneamente. Inoltre, abbiamo cercato di inserire giochi appartenenti a diversi sottogeneri o categorie, identificando quelli che secondo noi rappresentano bene una tipologia. Tra i suggerimenti potrai trovare delle alternative e alcuni suggerimenti su come poter giocare al meglio con i migliori setup in base al tuo budget.

I migliori giochi di simulazione

Cities: Skylines

Cities: Skylines è un videogioco di simulazione in cui si agisce come pianificatori di una città e riprende lo stile dei classici SimCity dandogli un tocco moderno. Si tratta di un’esperienza a giocatore singolo in tutto e per tutto: si inizia con una mappa di due chilometri di lato da scegliere per fondare la propria città e si inizia a pianificare l’urbanizzazione indicando le aree residenziali, commerciali e industriali. Come sindaci della vostra città dovrete anche decidere le politiche che orienteranno lo sviluppo. Gli anni passati a sviluppare Cities in Motion hanno permesso a Colossal Order di aggiungere un tocco di realismo ulteriore inserendo una simulazione del traffico locale ben sviluppata.

Cities: Skylines è uno di quei titoli che ti accompagneranno per moltissime ore del tuo tempo e, grazie al supporto dello sviluppatore con contenuti aggiuntivi e l’integrazione di Steam Workshop per le mod e gli oggetti di gioco, la rigiocabilità del gioco base si estenderà a dismisura. Se invece preferisci essere tu a creare nuove opportunità per gli altri giocatori potrai contare anche su un editor delle risorse per decorare elementi esistenti, creare nuovi oggetti di scena o pezzi di strade. Con i suoi 5 anni alle spalle, la community legata al gioco è molto attiva e periodicamente vengono messi in evidenza i migliori contenuti di gioco e i migliori creatori che vale la pena seguire per ampliare gli strumenti a propria disposizione.

Se non disponi di un PC per giocare, Cities: Skylines è disponibile anche per Switch, PS4 e Xbox One.

Elite Dangerous

Elite Dangerous è un simulatore di volo spaziale multigiocatore che offre un’avventura a mondo aperto nella quale ogni giocatore può scegliere il suo percorso senza vincoli narrativi predefiniti, ma pur sempre all’interno di un contesto che muta in base alle scelte dei giocatori. Commercianti, Minatori, Cacciatori di Taglie, Contrabbandieri, Pirati ed Esploratori sono i ruoli principali che si possono interpretare in questa Space Opera. Si inizia con poco, una piccola navicella spaziale e una manciata di crediti e presto si devono imparare a conoscere tutti i dettagli della navigazione e del mondo di gioco nel quale ci si trova immersi. Guadagnare sufficienti crediti per acquistare nuove navi o per installare moduli sempre più performanti è il primo passo per la sopravvivenza.

Imparare a orientarsi con la bussola, gestire il livello di surriscaldamento e le sue cause, conoscere la quantità di energia che alimenta i sistemi e organizzarla a seconda dell’evenienza nel caso si fosse sotto attacco. Il pannello delle missioni accessibile da stazioni e avamposti è poi il posto dove passerete parte del vostro tempo prima di partire all’avventura. Ogni organizzazione offrirà missioni con diversi gradi di difficoltà e ricompense rapportate alla reputazione maturata nei loro confronti e potranno variare per tipologia andando dagli assassini alle missioni di soccorso. Il gioco è in continua espansione, con un grande aggiornamento previsto per gli inizi del 2021 che porterà anche l’esplorazione a piedi dei pianeti.

Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2 è un simulatore di camion con un’ampia scelta di mezzi provenienti dai più famosi produttori di autoarticolati. Ogni veicolo può essere personalizzato per venire incontro sia alle esigenze estetiche che a quelle funzionali: dimensioni della cabina e del telaio, tipo di motore e trasmissione o ancora specchietti, gomme, verniciatura e molto altro. In Euro Truck Simulator 2 si possono attraversare più di 60 città europee in paesi come l’Italia, la Germania o la Polonia. Ogni percorso è stato ricreato per ospitare punti di riferimento che conferiscono un aspetto vicino alla sua controparte reale, inoltre sia il traffico che le condizioni atmosferiche fanno sì che il gioco risulti vivo e le lunghe tratte siano ben più di un semplice spostamento da un punto A ad un punto B.

Come accade per moltissimi simulatori, le community di giocatori che si formano sono molto partecipi e gli sviluppatori le tengono ben impegnate con contenuti aggiuntivi e attività speciali. Oltre a dlc e mod, non molto tempo fa, è stato lanciato un evento che ha visto i giocatori di Euro Truck Simulator 2 collaborare alla realizzazione del nuovo ponte di Genova trasportando materiali, carburante, attrezzature e personale per completare la costruzione. Una volta raggiunto l’obiettivo della comunità, il gioco verrà aggiornato con il nuovo ponte. Iniziative come questa sarebbero sempre più da incentivare.

ArmA III

ArmA III è uno sparatutto tattico open world votato al realismo. L’ambientazione è futuristica ma ciò non deve far pensare a un gioco di guerra come i Call of Duty con abilità e jetpack. ArmA III ha un ritmo diametralmente opposto in cui la pianificazione e il controllo delle unità sono gli aspetti centrali. È dotato di una campagna e missioni per giocatore singolo, ma supporta anche un multiplayer flessibile grazie al quale scontrarsi in squadre in scenari cooperativi contro IA o competitivo con oltre un centinaio di persone. È un gioco che richiede pazienza e un livello di attenzione molto alto, soprattutto quando si gioca in squadra ed è richiesta comunicazione chiara e precisa.

Per vivere al meglio il gioco è consigliato far parte di un team. Avere un proprio gruppo che gioca su un server privato garantisce la migliore esperienza perché si può strutturare la missione in ogni suo dettaglio, dal posizionamento alle fasi di ingaggio. Ogni fireteam ha al suo interno dei ruoli e sapere qual è il proprio ruolo, comprendere chi ascoltare e quali ordini eseguire è il primo step fondamentale. ArmA III può contare anche su un robusto editor delle missioni per creare terreni, unità, armi o veicoli in modo da garantire un afflusso sempre diverso di contenuti e situazioni. Le mod disponibili nella comunità possono semplificare la creazione di campagne o arrivano a migliorare aspetti del gioco come i movimenti e le animazioni o la gestione dell’inventario.

Kerbal Space Program

Kerbal Space Program è un videogioco che ruota intorno alla costruzione e il lancio di razzi nello spazio. Puoi accedere a una serie di parti per assemblare veicoli spaziali nella speranza di averli costruiti al meglio affinché possano volare. Puoi gestire diversi aspetti del tuo programma spaziale a seconda della modalità di gioco: in modalità Carriera puoi supervisionare le costruzioni, la ricerca e sviluppo e persino gli aspetti economici della tua impresa spaziale; in modalità Scienza ci sono meno variabili da controllare rispetto alla carriera e puoi per lo più eseguire esperimenti spaziali per sbloccare nuove tecnologie, mentre nell’anima Sandbox, sei libero di costruire qualsiasi veicolo spaziale tu voglia con tutte le parti e la tecnologia disponibile nel gioco grazie a un editor visuale molto chiaro.

Ci sono giochi in cui il trial and error può essere molto frustrante, ma non è il caso di Kerbal Space Program. Fallire e riprovare in continuazione ci avvicina sempre più al risultato e aiuterà nella comprensione delle forze coinvolte nella fisica orbitale: osservare e interagire con le traiettorie di volo, o apprendere termini alla base della meccanica celeste. All’inizio può sembrare un insegnante duro, ma l’umorismo e i suoi protagonisti stemperano i toni e il gioco si presenta come un ottimo strumento con il quale anche i più giovani possono toccare in prima persona ciò che l’uomo da sempre ha immaginato di raggiungere con il progresso spaziale.

Assetto Corsa Competizione

Kunos Simulazioni nel 2014 realizzò un piccolo capolavoro con Assetto Corsa, uno dei migliori simulatori di guida sportiva sul mercato con realtà sempre attive che organizzano campionati e GT ad altissimo livello, fino alle 24h di Le Mans giocate in tempo reale. A maggio del 2019 è però arrivato sul mercato Assetto Corsa Competizione, il titolo che permette di vivere le emozioni del Campionato omologato FIA GT3. Dalla modalità Carriera, che parte dalla scuola Youngster Programs di Lamborghini, passando per le gare della Blacpain GT da disputare in coppia, fino alle gare multiplayer, tutto punta a un realismo di guida davvero sensazionale. Il gioco include gare di diversa durata: Sprint ed Endurance.

Il modello di guida è estremamente fedele nell’aderenza, nel bilanciamento e nel sistema di danni, tanto da mettere a dura prova i piloti migliori, ma anche la fedeltà grafica è stata resa in maniera perfetta con il passaggio ad Unreal Engine 4. La riproduzione accurata degli scenari grazie alla tecnologia Laserscan e l’inserimento di condizioni atmosferiche credibili rendono l’esperienza in pista davvero soddisfacente e immersiva. Assetto Corsa Competizione non è un gioco di guida arcade, è la vostra migliore occasione per guidare una Lamborghini Huracàn GT3 Evo o una Ferrari 488. Potete leggerne di più nel nostro articolo dedicato.

Factorio

Factorio è un gioco che prende seriamente il concetto di automazione: lo scopo è costruire e mantenere fabbriche. In fase di sviluppo dal 2012, pubblicato in accesso anticipato nel 2016, sarà disponibile nella sua versione 1.0 a partire dal 14 agosto, ma è già un titolo capace di risucchiarvi per ore e ore. Le premesse sembrano semplici tuttavia è un gioco dotato di un livello di complessità non banale: raccogli risorse minerarie, ricerca tecnologie, costruisci infrastrutture, automatizza la produzione e combatti la popolazione locale a cui non piace per niente la politica di sfruttamento messa in atto e l’inquinamento causato dai macchinari.

Se dovessimo descriverlo con una parola, questa sarebbe certamente efficienza. In Factorio non è difficile avviare una fabbrica, ma la vera sfida è rendere ogni linea di produzione davvero efficiente. Se qualcosa può essere fatto al meglio, ci sarà sicuramente un macchinario o una struttura che può fare il lavoro al posto nostro, così come sono presenti mezzi di trasporto che velocizzano gli spostamenti. Prendiamo ad esempio una rete ferroviaria, sicuramente è uno dei metodi di trasporto più completi, ma richiede anche molte risorse e manutenzione che vanno messe in conto quando si progetta. C’è sempre qualcosa che può essere migliorato e in questo costante ciclo di aggiustamenti non vi accorgerete del tempo trascorso. Potete leggerne la nostra anteprima per maggiori informazioni.

Planet Coaster

Se siete stati giocatori di simulatori e gestionali tra gli anni 90 e i primi del 2000, forse ricorderete Theme Park e RollerCoaster Tycoon, due videogiochi che vi permettevano di costruire e gestire un parco a tema. Planet Coaster è tra i più riusciti tentativi degli ultimi anni di riportare in auge questa tipologia di gioco. La modalità di gioco principale è la sandbox, infatti a differenza delle modalità sfide e carriera, è la migliore per potersi sbizzarrire e mettere mano a un editor molto profondo con un numero di attrazioni e possibilità davvero cospicuo. Le altre due modalità sono studiate invece per mettervi di fronte anche alla componente gestionale ed economica della vita di un parco dei divertimenti.

L’aspetto però che più ci colpisce del gioco è la creatività. Il Thememaker Toolkit consente ai più capaci di convertire modelli 3D in elementi scenici da importare e posizionare nel gioco. Le proprie creazioni possono essere condivise con la community tramite Steam Workshop, una fucina impressionante di contenuti se si tiene conto di elementi naturali, effetti pirotecnici, costruzioni e interi parchi a tema completi di attrazioni e negozi. Il gioco è ben supportato anche attraverso aggiunte a pagamento come i DLC ispirati ai film iconici degli anni Ottanta Ghostbusters e Ritorno al Futuro per un tocco retro. Sulla stessa falsariga, potete provare Planet Zoo se la vostra passione sono i parchi zoologici.

Two Point Hospital

Two Point Hospital è il successore spirituale di Theme Hospital della Bullfrog Productions, nel quale si avrà il compito di mettere in piedi un ospedale e gestirlo al meglio scegliendo il personale adatto e realizzando i posti letto per ospitare pazienti affetti da strane e alquanto ilari malattie. La struttura ricalca quella ad obiettivi che ci permette di ottenere reputazione o, di perderla nel caso la situazione degeneri. Inizialmente i compiti non saranno complessi e le indicazioni ci offriranno l’aiuto necessario per entrare nelle dinamiche di costruzione, assunzione, assegnazione a uno specifico ruolo e gestione dell’umore di medici e pazienti.

Lo stile ironico e l’aspetto cartoon che strizza l’occhio a personaggi fatti di plastilina rendono il titolo tutt’altro che pesante. Il buon livello di sfida sempre crescente fa apprezzare ancora di più un gameplay con diversi livelli di profondità. Per farvi un’idea di quanto Two Point Hospital può coinvolgervi vi lasciamo un estratto della nostra recensione: Two Point Hospital si è rivelata essere un’esperienza davvero appagante e divertente, della quale non ci siamo stancati e dalla quale avremmo voluto avere molto di più, in termini di ore e di contenuti. Questo non per dire che il titolo propostoci è fallace o presenti delle fragilità, ma semplicemente che di un’avventura così ispirata non si riesce mai ad accontentarsi.

Football Manager 2020

Football Manager non ha bisogno di grandi presentazioni, ormai da anni si è imposto come il miglior titolo manageriale a tema calcistico. L’edizione 2020 continua sulla buona strada battuta dai precedenti e amplia e rifinisce ulteriormente l’esperienza di gioco. Non si tratta, insomma, solo di un cambio di rosa. Le battute iniziali possono apparire un po’ più lente, con il gioco che fa melina tra incontri con la dirigenza, staff tattico, giocatori e stampa, ma appena si recuperano integralmente le redini della squadra, il ritmo cambia. Grande artefice del nuovo passo è Club Vision che va a sostituire gli obiettivi degli scorsi anni configurandosi più come la linea societaria da seguire in base a piani a lungo termine e al contratto firmato.

Un altro aspetto che farà la gioia degli allenatori in erba è l’attenzione rivolta ai migliori prospetti. Grazie al nuovo Centro Sviluppo, i giovani talenti possono essere seguiti con una maggiore precisione. Investire nelle giovanili farà parte di un progetto più solido potendo scegliere se ampliare le strutture, od organizzare sessioni di allenamento mirate per vedere esplodere i primavera, il tutto avendo una panoramica più chiara di quelli che sono gli elementi in rosa e i possibili innesti. La negoziazione del contratto anche si fa più personalizzabile potendo andare a gestire il tempo di gioco che un giocatore avrà a disposizione, mutando nel corso del tempo e mantenendo i caratteri di evoluzione che si hanno di anno in anno. Per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione.

X-Plane 11

X-Plane 11 è un gioco del 2017 che offre una simulazione molto fedele di quello che è il volo civile, accessibile, nonostante sia facile pensare il contrario, anche a chi gioca con mouse e tastiera. Ovviamente l’approccio è più performante con gli accessori dedicati, ma per chi non fosse certo dell’offerta di X-Plane 11 prima di fare acquisti più mirati, può farsi una discreta idea anche grazie al buon tutorial con il Cessna C172. La nuova sezione scuola di volo permette di apprendere i rudimenti del decollo, del sistema di atterraggio strumentale nonché di assimilare nozioni di base sugli elicotteri.

Una volta in volo siamo sicuramente colpiti dalla definizione degli ambienti sia esterni che interni all’abitacolo, parte fondamentale di questo tipo di simulatori. L’interno dell’aeromobile è oltremodo fedele, con gran parte dei comandi “cliccabili” che danno la sensazione di trovarsi davanti la strumentazione di un vero aereo. X-Plane 11 supporta anche la Realtà Virtuale di Oculus Rift, HTC Vive e Windows Mixed Reality per chi cerca più coinvolgimento. Il gioco non beneficia del workshop di Steam, ma sono presenti add-on di terze parti, sia gratuiti che a pagamento, nonché tool per realizzare aerei e scenari.

PC Building Simulator

Come gioco “extra” concludiamo con un’attività cara ai lettori di Tom’s Hardware: l’assemblaggio di un Personal Computer. PC Building Simulator vi dà infatti la possibilità di costruire centinaia di dispositivi con componenti reali provenienti dai marchi più famosi come AMD, MSI, Asus ROG o Razer. Case, sistemi di raffreddamento, schede madri, banchi di memoria e persino multi-GPU con tecnologia AMD CrossFire o Nvidia SLI. Il gioco si divide in una modalità campagna che permette di iniziare la nostra attività come tecnico e una modalità free build dove poter costruire senza vincoli belve di potenza ed estetica, anche se gli amanti del modding potrebbero trovare l’offerta un po’ limitata.

Nella modalità Carriera dovremo completare degli obiettivi, dai più banali come la pulizia fino ai più complessi. Un lavoro ben fatto ci frutterà una bella somma di denaro – con cifre fin troppo da sogno – che potremo spendere per miglioramenti che rendono più veloci le attività più noiose. I vari componenti andranno acquistati di volta in volta e la consegna avverrà in tempi diversi a seconda anche dell’urgenza della richiesta. Nella modalità free build non avremo limiti di spesa o di componenti, in quanto tutto è già sbloccato e disponibile all’uso, basta solo tirare fuori il proprio estro creativo. Nel complesso, pur semplificando le operazioni, il gioco riesce a catturare i vari passaggi richiesti per assemblare un pc. Magari è un modo economico e senza rischi per iniziare a muovere i primi passi.

