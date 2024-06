Samsung OLED 2024 già in vendita da Unieuro con uno sconto di 100€

Come molti appassionati sapranno, solitamente trascorrono diversi mesi prima che le nuove smart TV annunciate dai vari produttori siano disponibili sul mercato. In questo contesto, Samsung è solitamente quella che meglio anticipa i tempi. Infatti, da Unieuro è già possibile acquistare, ad esempio, la nuova OLED top di gamma del 2024. Inoltre, il portale offre uno sconto di 100€ sul modello da 48", riducendo il prezzo da 1.599€ a 1.499€. Anche se non è uno sconto enorme, renderà felici coloro che non vedono l'ora di portarsi a casa l'ultima innovazione tecnologica della gamma OLED.

Samsung QE48S90DAEXZT, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung QE48S90DAEXZT è l'acquisto ideale per gli appassionati di tecnologia che cercano una qualità elevata da una smart TV, sia in termini di qualità dell'immagine che di funzionalità smart. Presentando caratteristiche all'avanguardia come il processore NQ4 AI Gen2 per un upscaling in 4K che ottimizza la visione su qualsiasi piattaforma, questo modello soddisfa le esigenze di chi non vuole compromessi sulla qualità visiva.

La tecnologia OLED HDR, inoltre, garantisce livelli eccezionali di luminosità e contrasto, rendendo ogni scena piena di dettagli e colori autentici certificati da PANTONE. Per gli amanti dei videogiochi, la Samsung QE48S90DAEXZT offre funzionalità come il Game Mode ottimizzato dall'intelligenza artificiale, FreeSync Premium per sessioni di gioco in HDR a bassa latenza senza tearing o stuttering e la Game Bar per un controllo migliore delle impostazioni durante il gioco.

Queste funzioni, insieme al design elegante e alla modalità Audio 360, che trasforma il sonoro rendendolo ancora più immersivo, rendono questa TV un must per coloro che cercano un'esperienza multimediale completa e di qualità. Non da meno, le opzioni smart come l'hub SmartThings integrato e la capacità di gestire dispositivi intelligenti direttamente dal televisore, offrono una centralità nella smart home difficile da eguagliare.

