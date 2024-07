Questo SSD Samsung è perfetto per la mobilità e mai costato così poco

State cercando una chiavetta USB che offra le prestazioni di un SSD, compatibile con tutti i vostri dispositivi e dotata di una scocca resistente? Abbiamo una notizia fantastica per voi: su Amazon è disponibile uno sconto eccezionale sulla Samsung T5 Evo da 2TB. Potete acquistarla a soli 139,90€ invece di 229,90€.

Samsung T5 EVO, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung T5 Evo si rivela una buona chiavetta USB per tutti coloro che necessitano di un dispositivo di storage esterno affidabile, veloce e a grande capacità. Grazie alla sua velocità di lettura e scrittura, che raggiunge i 460 MB/s, è adatta a fotografi, designer e in generale a chi deve spesso trasferire e archiviare grandi quantità di dati senza perdere tempo.

Inoltre, la sua compatibilità con diverse piattaforme, tra cui Mac, PC, laptop, tablet e telefoni Android, oltre a console di gaming, la rende estremamente versatile e adatta a un vasto pubblico. La robustezza è un'altra delle qualità che distinguono la Samsung T5 Evo, con la sua resistenza a cadute fino a 2 metri di altezza e una tecnologia anti-surriscaldamento che garantisce affidabilità e sicurezza durante l'uso.

Il suo design compatto e leggero, completo di anello in metallo per un comodo trasporto, la rende ideale per chi viaggia frequentemente e non vuole rinunciare alla sicurezza dei propri dati. Acquistarla oggi a soli 139,99€ rappresenta dunque un'opportunità vantaggiosa per aggiungere 2 TB di storage portatile alla propria tecnologia d'uso quotidiana.

Vedi offerta su Amazon