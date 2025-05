Sapphire presenta le GPU RX 9000 con tecnologia PhantomLink

La rivoluzione dell'ecosistema BTF (Back To Front) sta prendendo piede nel mondo dell'hardware, con Sapphire che si posiziona in prima linea presentando un'ambiziosa gamma di prodotti all'avanguardia durante il COMPUTEX 2025. L'azienda ha svelato diverse soluzioni basate sul connettore PhantomLink da 600W, lo stesso standard adottato da ASUS nei suoi prodotti BTF, dimostrando un impegno concreto verso questo nuovo paradigma di design che punta a semplificare le configurazioni dei PC e migliorare l'estetica complessiva dei sistemi.

A differenza dei tradizionali connettori che richiedono cablaggi visibili, la tecnologia PhantomLink consente di alimentare le schede grafiche direttamente attraverso la scheda madre, eliminando la necessità di cavi esterni che compromettono l'estetica del sistema. Questo approccio rappresenta una vera e propria evoluzione nel design dei computer, consentendo configurazioni più pulite e minimaliste, particolarmente apprezzate dagli appassionati di modding.

Il fiore all'occhiello della nuova lineup è la Radeon RX 9070 XT Nitro+ PhantomLink Edition, una scheda grafica che combina prestazioni elevate con un design raffinato. Dotata di un sistema di raffreddamento a tripla ventola con finiture dorate, questa GPU può raggiungere frequenze fino a 3060 MHz. Nonostante utilizzi principalmente il connettore PhantomLink, Sapphire ha mantenuto anche un tradizionale connettore a 16 pin sul retro della scheda, abilmente nascosto sotto il backplate con un sistema di chiusura magnetica.

La scheda si distingue non solo per le prestazioni ma anche per l'attenzione ai dettagli estetici, confermando la volontà di Sapphire di soddisfare anche gli utenti più esigenti che cercano componenti capaci di offrire sia potenza che eleganza. Il sistema di raffreddamento a tripla ventola promette inoltre di mantenere temperature ottimali anche durante sessioni di gaming intenso o carichi di lavoro pesanti.

La tecnologia PhantomLink sta ridefinendo il concetto stesso di assemblaggio PC, eliminando definitivamente il disordine dei cavi.

Per complementare la nuova GPU, Sapphire ha presentato anche la scheda madre Nitro+ X870EA Wi-Fi PhantomLink Edition, progettata specificamente per supportare l'ecosistema BTF. Questa motherboard in formato ATX offre quattro slot DDR5 DIMM con supporto fino a 256 GB di RAM, tre slot PCIe (di cui uno PCIe 5.0 x16 e due PCIe 4.0 x4), e quattro slot M.2, con due di essi compatibili con lo standard Gen5. Sono inoltre presenti quattro porte SATA III per lo storage tradizionale.

Sul fronte della connettività, la scheda madre Nitro+ X870EA non delude: il pannello frontale offre quattro porte USB 2.0, due USB 3.2 Type-A e una singola USB 3.2 Gen2 Type-C, mentre il pannello posteriore include due USB 2.0, quattro USB 3.2 Gen1 Type-A, quattro USB 3.2 Gen2 Type-A e due USB 4 Type-C. Completano la dotazione una porta LAN, due connettori per antenna Wi-Fi e due jack audio. Pensando alla facilità d'uso, Sapphire ha anche integrato pulsanti dedicati per il Clear CMOS e il flash del BIOS sul pannello posteriore.

Oltre ai prodotti di punta, Sapphire ha presentato diverse soluzioni mainstream e budget-friendly nelle serie B850 e B650. Tra queste troviamo la Nitro+ B850M Wi-Fi, PULSE B850MP Wi-Fi, PULSE B650MP Wi-Fi, oltre a una variante senza Wi-Fi. In totale, saranno sei le nuove opzioni disponibili per gli utenti che cercano un buon compromesso tra prestazioni e prezzo.

Non sono mancate le varianti standard della Radeon RX 9060 XT, disponibile sia nella versione Nitro+ (priva però del connettore PhantomLink) sia nella più economica variante PULSE. Queste schede rappresentano l'offerta di Sapphire per la fascia media del mercato, garantendo buone prestazioni gaming a un prezzo più accessibile rispetto ai modelli di punta.

Un'interessante novità è rappresentata dalla serie Sapphire Edge AI, una linea di mini PC dotati dei processori AMD Ryzen AI 300 series, in grado di offrire fino a 50 TOPS di potenza di calcolo per l'intelligenza artificiale. Questi compatti sistemi, che misurano appena 117x111x30mm, includono 16 GB di memoria DDR5, un SSD NVMe da 1 TB e un'ampia varietà di porte I/O, il tutto alimentato da un adattatore da 120W.

Una caratteristica particolarmente apprezzabile di questi mini PC è il design tool-less con coperchio superiore magnetico rimovibile, che permette un facile accesso ai componenti interni per aggiornare memoria (fino a 96 GB) e storage (fino a 4 TB). Durante l'evento, Sapphire ha anche mostrato schede NPU discrete che possono essere aggiunte a questi mini PC per potenziarne ulteriormente le capacità AI, raggiungendo fino a 130 TOPS di prestazioni.

Con questa gamma completa di prodotti, Sapphire dimostra di voler coprire tutte le fasce di mercato, dalle soluzioni high-end con tecnologia PhantomLink ai mini PC pensati per applicazioni di intelligenza artificiale, passando per schede video e motherboard mainstream.