Scegli il tuo notebook con il Cyber Monday di Lenovo e risparmia fino al 48%

Con l'arrivo del Cyber Monday, dopo un entusiasmante Black Friday, quale occasione migliore per acquistare prodotti tecnologici di ultima generazione? Il Cyber Monday è infatti pensato proprio per promuovere articoli high-tech, e Lenovo lo dimostra con sconti che arrivano fino al 48% su un'ampia gamma di portatili, PC e molto altro. Tutte queste offerte sono disponibili direttamente nello store ufficiale, luogo spesso esclusivo per la disponibilità di alcuni prodotti, rendendo ancora più imperdibile l'opportunità di approfittarne.

Vedi offerte su Lenovo

Cyber Monday Lenovo, perché approfittarne?

Una delle offerte più allettanti del Cyber Monday di Lenovo riguarda il Lenovo Tab M10 (3rd Gen) + Cover, che con uno sconto del 48% è disponibile a soli 129,91€. Un'occasione imperdibile per chi cerca un tablet versatile e dal design elegante, perfetto per l'intrattenimento e l'uso quotidiano. Il Lenovo Tab M10 offre uno schermo da 10 pollici, una buona autonomia e prestazioni ottimali per navigare, guardare film, leggere e lavorare in modo semplice e pratico. Con la cover inclusa, la protezione del dispositivo è garantita, rendendo questo acquisto ancora più conveniente.

Oltre al tablet, il ThinkPad P14s AMD G4 merita una menzione speciale tra le migliori offerte. Con uno sconto del 42%, il potente portatile scende da 1.399€ a soli 799€. Il ThinkPad P14s è una scelta eccellente per i professionisti che cercano performance elevate, con un processore AMD all’avanguardia e una grafica di qualità per applicazioni impegnative come progettazione 3D, analisi dei dati e video editing. Grazie alla robustezza e alla lunga durata della batteria, è perfetto per chi necessita di un PC affidabile per lavoro, studio o in mobilità.

Non solo tablet e portatili: il Cyber Monday di Lenovo offre anche una vasta selezione di altri dispositivi e accessori tecnologici con sconti vantaggiosi. Che si tratti di un nuovo PC per la casa, di un dispositivo per il gaming o di uno strumento per l'ufficio, le offerte Lenovo sono sempre sinonimo di qualità e prestazioni. Acquistando direttamente dallo store ufficiale, non solo avrete accesso a prezzi esclusivi, ma anche a un servizio clienti premium, con supporto dedicato e consegne rapide.

Vedi offerte su Lenovo