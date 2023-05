Se avete bisogno di un computer portatile ottimo per i vostri lavori più impegnativi, ma anche per sessioni di gaming di alto livello, allora vi segnaliamo che, durante la Amazon Gaming Week, potete acquistare un modello top di gamma a marchio MSI scontato di 900 euro.

Si tratta dell’MSI Vector GP76, il cui prezzo originale di 2.999,00€ viene, come detto, ridotto di ben 900 euro, acquistabile quindi a 2.099,00€ per tutto l’arco della Gaming Week. Nonostante faccia parte di una nicchia, per via del prezzo importante, le scorte potrebbero terminare prima dell’effettiva scadenza della promozione, anche perché solitamente si producono meno unità rispetto ai notebook più economici.

Come potete immaginare, MSI Vector GP76 è una vera e propria potenza di calcolo in un pacchetto portatile. Se si esclude il modello con Intel Core i9, che è sprecato in gaming, quello proposto da Amazon in sconto è il più potente della gamma Vector. Come se non bastasse, parliamo del modello da 17″ e non del solito 15″, per cui lo schermo offrirà ancora più coinvolgimento nell’utilizzo quotidiano.

Essendo pensato per soddisfare principalmente le esigenze dei videogiocatori, lo schermo non punta tanto sulla definizione, bensì sulla fluidità delle immagini. Non aspettatevi quindi risoluzioni come il 4K, che potrete comunque raggiungere collegando un monitor esterno, ma una grande ottimizzazione sulla frequenza di aggiornamento.

Mantenere sempre elevato il numero di framerate nei giochi di ultima generazione, anche con Ray Tracing, è un lavoro che riesce molto bene a questo MSI Vector GP76. E non poteva che essere altrimenti, visto che è equipaggiato con una potente RTX 3080 Ti e da un ottimo Intel Core i7-12700H, oltre che da 16GB di RAM. Da segnalare anche la presenza del WiFi 6E che, rispetto al pur sempre ottimo Wi-Fi 6, introduce una terza banda di frequenza da 6 GHz, garantendo più canali di connessione e quindi una minore congestione della vostra rete wireless.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

