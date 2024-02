SUPER sconto su questo hard disk da 16TB (-40%)

Se siete alla ricerca di qualcosa che vada oltre il semplice hard disk, il WD My Book Duo è la scelta perfetta con la sua imponente capacità di 16TB e le avanzate funzionalità di backup automatico del sistema. Attualmente, grazie a un'eccezionale offerta su Amazon, potete approfittarne con uno sconto del 40%, portando il prezzo a meno di 400€ rispetto al prezzo di listino di 659,99€.

WD My Book Duo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il WD My Book Duo rappresenta una soluzione ideale per professionisti nel campo della fotografia, del video editing e delle piccole imprese che richiedono ampi spazi di archiviazione per backup automatici e di sistema, senza compromessi sulla sicurezza dei dati. La crittografia hardware AES a 256 bit e la protezione con password assicurano che i vostri files siano al sicuro da accessi indesiderati, mentre le unità WD Red ottimizzate per RAID offrono prestazioni affidabili e una maggiore integrità dei dati.

Con una capacità di 16TB, configurabile in RAID 0 per prestazioni ottimizzate o RAID 1 per duplicazione dei dati, il WD My Book Duo è una scelta eccellente per chi volge la propria attività professionale in ambiti dove i volumi di dati sono elevati e la sicurezza dei dati è una priorità. La compatibilità con USB 3.1 Gen 1 e le porte USB-C e USB-A rendono il My Book Duo facilmente collegabile a una vasta gamma di dispositivi, assicurando una flessibilità e una facilità di accesso ai propri contenuti senza eguali.

Al prezzo attuale, con un risparmio di oltre 260€, è un'investimento che vi garantirà tranquillità e affidabilità per la gestione dei vostri dati. Il suo prezzo è molto altalenante, per questo vi consigliamo di approfittarne subito per evitare di dover attendere una nuova offerta, che potrebbe non essere interessante come questa.

