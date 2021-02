Se vi ritrovate delle RAM DDR3 in casa potreste fare un affare

Il 2021 sembra essere l’anno delle grandi speculazioni. Dopo l’incredibile storia delle azioni di GameStop, anche le RAM DDR3 potrebbero assistere a un aumento esponenziale del loro valore di mercato. Ciò sarebbe legato a una varietà di eventi (ultimamente il mondo sembra essere alquanto caotico), ma la motivazione principale di questo aumento di valore (che potrebbe raggiungere anche il 50%) sembra risiedere nell’elevata domanda non soddisfatta dalla scarsa offerta.

Sebbene la norma siano ormai le memorie DDR4 (e non manca molto per vedere in azione le DDR5), le DDR3 tengono ancora botta grazie all’elevato range di compatibilità con sistemi che non supportano le nuove tecnologie, tra i quali server o dispositivi IoT.

Si pensa che inizialmente il valore delle memorie DDR3 aumenterà del 20%, per raggiungere un picco massimo (compreso tra il 40% e il 50%) man mano che le aziende produttrici continueranno a diminuire la produzione di DDR3 per fare spazio alle nuove DDR5, aggiornando quindi le fonderie per ciò che verrà.

Ci sono anche aziende che manterranno inalterata la produzione di RAM DDR3, come Nanya Technology o PSMC, che attualmente hanno disponibili 100.000 (Nanya Technology) e 30.000/40.000 (PSMC) wafer per la produzione mensile.

Non sappiamo se questa situazione possa protrarsi anche durante il prossimo anno, o si limiti solamente a quello corrente, poiché sebbene le grandi aziende come Samsung e SK Hynix stiano “passando la palla” ad aziende più piccole che riescono ancora a trarre profitto dalle memorie DDR3, la produzione prevista non sarà comunque sufficiente a soddisfare la domanda ancora per un bel po’.

Dunque se avete qualche banco di memoria di vecchia generazione che prende polvere in un cassetto, vi consigliamo di tirarlo fuori e approfittare della situazione. Magari potreste trarne un bel profitto vendendola al miglior offerente.