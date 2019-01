Seagate, SSD BarraCuda 510 e FireCuda 510, ma anche archiviazione esterna

Dopo aver presentato la scorsa estate gli SSD BarraCuda in formato da 2,5″ e interfaccia SATA, Seagate rilancia al CES con due serie di soluzioni M.2 NVMe di fascia alta che prendono il nome di BarraCuda 510 e FireCuda 510. In realtà l’azienda sembra aver deciso di suddividere in due quella che appare idealmente un’unica proposta: i BarraCuda 510 sono disponibili in due capacità da 256 e 512 GB, mentre i FireCuda 510 in altrettante da 1 e 2 TB.

In entrambi i casi il controller e la memoria sono identici, un Phison PS5012-E12 e 3D NAND TLC a 64 layer di Toshiba. Per tutte le capacità, le prestazioni in lettura sequenziale si attestano a 3400 MB/s, mentre variano le prestazioni in scrittura, di 2100 MB/s per i BarraCuda 510 e 3150 MB/s per i FireCuda 510. Le prestazioni casuali sono differenti, con i BarraCuda che si attestano in lettura e scrittura a 340.000 e 500.000 IOPS, mentre i FireCuda raggiungono 620.000 e 600.000 IOPS.

Per quanto riguarda la resistenza in scrittura Seagate indica 0,3 DWPD (140 TB e 280 TB) per i BarraCuda 510 e 0,5 DWPD (912 TB e 1825 TB) per i FireCuda 510. Altre differenze riguardano la disponibilità dei BarraCuda 510 con o senza supporto alla cifratura TCG Opal, mentre i FireCuda sono disponibili solo senza cifratura. Inoltre i BarraCuda sono a singola faccia, cosa che ne favorisce l’inserimento nei portatili più sottili. Al momento non sono noti i prezzi, mentre la disponibilità è fissata per marzo.

Seagate si è presentata al CES anche con hard disk e SSD esterni, sia con il proprio marchio che con quello della sussidiaria LaCie. Partendo proprio da quest’ultima, ecco il LaCie Mobile Drive e il LaCie Mobile SSD. Nel primo caso abbiamo hard disk esterni fino a 5 TB coperti da 2 anni di garanzia, mentre nel secondo SSD fino a 2 TB con velocità di trasferimento di 540 MB/s e 3 anni di garanzia.

Per quanto riguarda l’offerta Seagate, l’azienda ha ampliato l’offerta di soluzioni Backup Plus. Si parte con il Backup Plus Ultra Touch, disponibile in capacità di 1 o 2 TB e con funzionalità di backup automatico e sincronia delle cartelle tra più dispositivi.

Backup Plus Slim, sempre disponibile in capacità di 1 o 2 TB, e Backup Plus Portable (4 e 5 TB), completano l’offerta. Tutti i nuovi Backup Plus sono accompagnati da 2 mesi di abbonamento al piano Fotografia di Adobe Creative Cloud. I modelli Ultra Touch saranno disponibili da febbraio, mentre gli altri da marzo.