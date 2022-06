Intel Arc A380 è la scheda video di fascia bassa equipaggiata con la GPU ACM-G11, basata sull’architettura Xe-HPG e dotata di 8 Xe-Core con una frequenza base di 2GHz, accoppiata a 6GB di GDDR6 da 16Gb/s e con un TDP di 75W. Trattandosi della versione desktop, la GPU ha un bus memoria più ampio da 96-bit rispetto alla controparte per portatili, per una larghezza di banda totale di 192 GB/s. Il prodotto, come vi abbiamo riferito in questo nostro precedente articolo, è già disponibile sul mercato cinese e questo ha dato modo di condurre i primi test.

Purtroppo, come riportato da 3DCenter.org, sembra che Arc A380 si più lenta al previsto, almeno in ambito gaming. Infatti, in precedenza l’azienda di Santa Clara aveva affermato che A380 sarebbe stata fino al 25% più veloce della concorrente Radeon RX 6400, ma sembra che questo non corrisponda esattamente alla verità. Secondo i test effettuati dal portale, A380 fornisce prestazioni in media superiori del 4%, praticamente nel range del margine di errore.

Photo Credit: 3DCenter.org

Photo Credit: 3DCenter.org

Questo ha portato 3DCenter a rivalutare l’intera serie Arc Alchemist in termini di performance. Di conseguenza, l’ammiraglia potrebbe non essere al livello di una GeForce RTX 3070, ma addirittura “leggermente peggio” della RTX 3060 Ti, mentre i modelli di fascia media dovrebbero andare a scontrarsi con le RTX 3060 e RTX 3050 e quelli di fascia bassa impossibilitati a superare la RX 6500 XT nei videogiochi.

Ovviamente, eventuali ottimizzazioni dei driver potrebbero migliorare la situazione in futuro. Tuttavia, con la costante diminuzione dei prezzi delle schede video AMD e NVIDIA, è possibile che i giocatori decidano di puntare sulla sicurezza offerta da marchi ben rodati, piuttosto che buttarsi sull’ultima novità di Intel.