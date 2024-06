Questa sedia da ufficio è OTTIMA e costa meno di 90€!

Se siete alla ricerca di una sedia da gaming o ufficio ergonomica che offra comfort eccezionale a un prezzo accessibile, allora questa nuova offerta di Amazon farà sicuramente al caso vostro. Vi segnaliamo, infatti, che questa ottima seduta in pelle sintetica di Songmics è attualmente disponibile a 88,99€, scontata così del 23% rispetto al prezzo originale di 114,99. Con la possibilità di adattare l'articolo sia per uffici che per postazioni da gioco, è di sicuro un'offerta da non lasciarsi scappare.

Sedia da ufficio Songmics, chi dovrebbe acquistarla?

La sedia da ufficio ergonomica è progettata per adattarsi perfettamente, garantendo un supporto ottimale durante le lunghe ore di gioco o lavoro. Questa poltrona direzionale è girevole e regolabile in altezza, il che la rende ideale per chi trascorre lunghe sessioni alla scrivania. Le rotelle resistenti sono progettate per proteggere il pavimento, mentre il sedile imbottito e molto spesso si occupa del comfort degli utenti. Grazie al pistone a gas, il meccanismo di regolazione in altezza risulta particolarmente semplice e letteralmente a portata di mano!

Per chi cerca durabilità e comfort, questa sedia offre un'imbottitura di alta qualità in pelle sintetica, con la possibilità di sostenere fino a 120 KG. L'altezza totale è regolabile da 112 a 122 cm, con uno schienale alto circa 74 cm e una base di 70 cm di diametro. Il sedile misura 54 x 50 cm, mentre l'altezza dei braccioli è variabile tra 68 e 78 cm. Come se non bastasse, grazie allo schienale rivestito in maglia è garantita un'ottima traspirabilità, perfetta per il caldo estivo in arrivo!

La sedia Songmics è ora disponibile per 88,99, ed è un’ottima scelta per chi cerca una soluzione capace di combinare ergonomicità, qualità e design a un prezzo particolarmente competitivo. È consigliata sia per i videogiocatori che per l'uso professionale in ufficio o a casa, in quanto è pensata per garantire comfort e sostegno per lunghe sessioni. Nel caso in cui voleste consultare altre opzioni disponibili a meno di 200€, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.

Vedi offerta su Amazon