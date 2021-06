Seeweb supporta i professionisti con Cloud Server GPU

L’attenzione dei principali brand dell’informatica e della tecnologia per le applicazioni professionali di CPU, GPU e altri componenti non è mai stata così elevata. Il motivo è semplice: il mercato oltre quello consumer, sia esso industriale, scientifico, ecc, è stato determinante per l’ottimo Q1 2021 di AMD e lo sarà ancora, secondo gli annunci del Computex 2021. Anche Nvidia sta investendo nella ricerca e nello sviluppo di software per applicazioni professionali di alto profilo, come mostrato in occasione della GTC 2021 e testimoniato dal funzionamento del DLSS. L’investimento di AMD e Nvidia sull’uso delle GPU in ambito professionale ha una motivazione chiara: poiché le schede grafiche sono specializzate nell’accelerazione per l’esecuzione contemporanea di istruzioni, sono sempre più rilevanti nella gestione di progetti che richiedono un’elevata efficienza e affidabilità tecnica.

L’aumento dell’importanza delle GPU e delle loro applicazioni è uno dei motivi per cui il mercato dei microchip continua a crescere, nonostante la pandemia e la carenza di semiconduttori. Per aggirare le problematiche e i costi determinati dalla carenza, una delle migliori opzioni è rappresentata dal cloud computing. L’uso delle GPU attraverso il cloud computing è un processo sempre più diffuso, come testimonia l’ampio focus che Game Division ha dedicato al presente e al futuro del cloud gaming. Proprio il cloud gaming – o, per meglio dire, il ricorso a cloud server GPU – è una delle nuove proposte rivolte al mercato business e della ricerca di Seeweb.

Il servizio di Cloud Server GPU ha come obiettivo l’accelerazione del lavoro con l’intelligenza artificiale e completa le attività di machine learning, riducendo i tempi di apprendimento e l’investimento economico per conseguire questi risultati. Ideale per carichi di lavoro importanti, consente di risolvere calcoli complessi e gestire task paralleli massivi per trarre il massimo beneficio da IA, deep learning, big data, computer vision e dall’uso contemporaneo del tuo hardware e del cloud computing. Un server GPU è necessario per rispondere alle sempre più complesse esigenze dei ricercatori, degli sviluppatori e dei creator, grazie a un sistema basato sull’elaborazione contemporanea dei dati piuttosto che sulla sequenzialità – tipica delle applicazioni di calcolo basate sulle sole CPU. Un Cloud Server GPU è l’ambiente perfetto per lo sviluppo di processi di apprendimento all’avanguardia, di sofisticati calcoli simultanei e per avvalersi delle tante possibilità offerte dagli hardware odierni, nonostante l’attuale situazione critica del mercato dei semiconduttori.

I settori che possono beneficiare dei Cloud Server GPU sono numerosi ed eterogenei. Tra i principali citiamo l’industria, come l’automotive, poiché agevola il processo di sviluppo e fornisce le capacità tecniche necessarie al ricorso dell’IA nelle attività aziendali; l’economia e la finanza, grazie alla possibilità di intervenire e coordinare in tempo reale grandi quantitativi di dati provenienti dalle fluttuazioni del mercato finanziario, oltre che a poter contribuire all’automatizzazione delle attività di routine; le applicazioni mediche e più in generale scientifiche, che possono avvalersi di forti miglioramenti nelle prestazioni dei moduli di calcolo matematici e di altre applicazioni tipiche della ricerca scientifica, oltre che a poter contribuire a realizzare nuovi strumenti – ad es. per la cura dei pazienti; infine il campo artistico e anche dei videogiochi.

I Cloud Server GPU di Seeweb sono potenti, ottimizzati e pronti all’uso, presentando una scheda tecnica top. L’hardware su cui si basa il Cloud Server GPU di Seeweb presenta CPU octacore, supportate da 32 GB di RAM e da HDD 500 GB. La banda garantita è di 1 Gbps, mentre il traffico compreso nel costo di abbonamento è 1 TB. Sempre nel costo è inclusa l’assistenza tecnica 24/7 per tutto l’anno, che consente un’installazione driver facilitata e l’uso immediato della soluzione con uptime garantito del 99,90%. Le GPU dei Cloud Server GPU sono le Nvidia Quadro RTX 6000: basate sull’architettura Nvidia Turing e la piattaforma Nvidia RTX, sono dotate di 24GB di RAM e oltre 4.000 core CUDA, RT e Tensor. Le GPU Nvidia Quadro RTX 6000 sono una delle soluzioni più affidabili per data center e applicazioni professionali sviluppate da Nvidia, consentendo un’applicazione efficace delle feature legate al Machine Learning, al Deep Learning e delle nuove possibilità date da Nvidia Omniverse. Ma, per soddisfare ogni tipo di esigenza, Seeweb propone anche soluzioni multi GPU server: un servizio di GPU computing che renda possibile l’attivazione di più server, in modo da poter sostenere carichi di lavoro anche ingenti.

Seeweb è un cloud computing provider che offre soluzioni IT dal 1998. Attiva in Italia con quattro data center di proprietà a Milano e Frosinone, fornisce servizi di alta qualità per tecnologia, scalabilità e rapporto prezzo/prestazioni. Collegamenti in fibra ottica, ridondanza di ogni elemento critico della rete e duplicazione dei router sono i fattori principali che conferiscono ai data center di Seeweb massima affidabilità e garanzia di performance eccellenti. Inoltre i server farm di Seeweb sono ecosostenibili, perché alimentati da fonti di energia rinnovabile. Gli hardware sono monitorati costantemente e hanno ricevuto certificazioni di qualità e di processo che riconoscono l’integrità e l’efficienza delle soluzioni proposte.