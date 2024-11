Segui la via della sicurezza: con BitDefender Total Security, sconti fino al 58%

Il Black Friday porta con sé offerte imperdibili, e Bitdefender non fa eccezione! La protezione digitale totale offerta dal provider è ora disponibile con uno sconto straordinario. Con il pacchetto Bitdefender Total Security, ottenete sicurezza pluripremiata, privacy essenziale e strumenti avanzati per proteggere dispositivi e attività online. A soli 39,99€ all’anno, risparmiate il 58%, mentre il piano multiutente è disponibile a 59,99€ con uno sconto del 52%. Questa è la vostra occasione per garantire una protezione completa per voi e la famiglia.

Vedi offerte su Bitdefender

Black Friday Bitdefender, perché approfittarne?

La sicurezza offerta da Bitdefender si basa su 10 anni di eccellenza nei test indipendenti, garantendo la migliore protezione anti-malware del settore. Oltre a difendere i vostri dispositivi da virus, spyware e ransomware, introduce una nuova protezione contro il cryptomining, bloccando gli hacker che sfruttano le risorse per il mining di criptovalute. Questo strumento innovativo non solo protegge i dati, ma anche le prestazioni dei vostri dispositivi, mantenendoli sempre veloci ed efficienti.

Bitdefender Total Security offre strumenti avanzati per la vostra privacy e la gestione sicura delle credenziali. Grazie al Password Manager integrato, potete archiviare e gestire le password con facilità, riducendo il rischio di violazioni. La protezione viene potenziata da una VPN standard con 200 MB al giorno di traffico, perfetta per navigare in sicurezza senza lasciare tracce digitali. Inoltre, il sistema di rilevamento delle violazioni dei dati (disponibile per Android e iOS) vi avvisa se le credenziali sono state esposte, permettendovi di agire tempestivamente.

Il Black Friday è il momento perfetto per investire nella sicurezza digitale. Bitdefender Total Security combina protezione avanzata, privacy e strumenti all’avanguardia in un’unica soluzione conveniente. Per questo motivi, non aspettate oltre, ma approfittate degli sconti fino al 58% per proteggere ciò che conta di più.

Vedi offerte su Bitdefender