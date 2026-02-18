Il Shelly Plus 2PM è disponibile su Amazon in confezione da 2 pezzi a un prezzo straordinario di 33,25€ invece di 59,99€, con uno sconto del 45%. Questo relè WiFi e Bluetooth a due canali vi permette di automatizzare tapparelle, tende e persiane o controllare due punti luce separati, monitorando i consumi energetici e risparmiando fino al 45%. Compatibile con Google e Alexa, non richiede hub aggiuntivi e si gestisce facilmente tramite l'app Shelly Smart Control.

Shelly Plus 2PM, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Shelly Plus 2PM rappresenta la soluzione ideale per chi desidera trasformare la propria abitazione in una smart home senza stravolgere l'impianto elettrico esistente. Questo dispositivo vi conquisterà se state cercando un modo efficiente per automatizzare tende, tapparelle o persiane, oppure se volete controllare separatamente due punti luce con un unico relè intelligente. La confezione da 2 pezzi a un prezzo così competitivo lo rende perfetto per chi vuole iniziare a domotizzare più stanze della casa: non serve alcun hub aggiuntivo, bastano la connessione WiFi e l'app dedicata per avere tutto sotto controllo. Si rivolge tanto agli appassionati di tecnologia quanto a chi, pur non essendo esperto, cerca semplicità d'uso e integrazione immediata con Google e Alexa.

Se la gestione dei consumi energetici è tra le vostre priorità, lo Shelly Plus 2PM risponderà perfettamente alle vostre esigenze grazie al monitoraggio separato dei due canali, permettendovi di identificare sprechi e ottimizzare le abitudini quotidiane. La funzione di programmazione oraria vi consentirà di creare routine personalizzate per aprire le tapparelle al mattino o chiudere le tende alla sera, migliorando comfort e sicurezza domestica. Particolarmente consigliato per chi vive in appartamenti esposti al sole e desidera automatizzare la schermatura solare per ridurre i costi di climatizzazione, questo dispositivo supporta motori bidirezionali fino a 16A, rendendolo versatile anche per porte di garage e veneziane.

Lo Shelly Plus 2PM è un relè intelligente a due canali che vi permette di controllare fino a 16A per canale, perfetto per gestire due punti luce separati o automatizzare tende e tapparelle. Dotato di WiFi e Bluetooth integrati, non richiede alcun hub aggiuntivo e si integra perfettamente con Google Home e Alexa. La funzione di monitoraggio dei consumi vi consente di tenere traccia dell'energia utilizzata per ciascun canale separatamente, ottimizzando i costi in bolletta.

