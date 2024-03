Sicurezza svizzera a metà prezzo: Risparmia il 50% su Proton VPN

Spesso, nell'ampia scelta delle migliori VPN, si cerca quel dettaglio distintivo che inclini la bilancia verso un servizio piuttosto che un altro. Nel caso di Proton VPN, questo elemento distintivo può risiedere nella sua sede in Svizzera, paese celebre per le sue severe normative sulla privacy. Questo aspetto si rivela vantaggioso nel contesto delle VPN. Potrebbe quindi interessarvi il fatto che, per un periodo limitato, Proton VPN propone i suoi piani annuali o biennali a prezzi scontati, permettendo di risparmiare fino al 50% sul piano biennale. Questo significa un risparmio netto di 120€, con un costo di soli 4,99€ al mese invece di 9,99€.

Vedi offerta su Proton VPN

Proton VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Proton VPN si rivolge a un vasto pubblico, dalle persone più attente alla propria privacy a chi vive in paesi con restrizioni internet severe, fino agli appassionati di contenuti in streaming e ai viaggiatori frequenti. Il suo impegno nella protezione dei dati degli utenti è evidenziato dalla scelta della sede in Svizzera, garantendo uno standard elevato di privacy.

La sicurezza delle connessioni Wi-Fi pubbliche, spesso fonte di preoccupazione, è un altro punto di forza, con Proton VPN che assicura una navigazione sicura e privata ovunque ci si trovi. La dedizione di Proton VPN al software libero e open-source rappresenta un ulteriore motivo di interesse, specialmente per gli utenti più esperti che apprezzano la possibilità di esaminare il codice per assicurarsi della sua sicurezza.

Questa trasparenza costruisce una solida fondazione di fiducia, confermando l'impegno di Proton VPN nella protezione dei suoi utenti. La crittografia avanzata e le politiche rigorose in termini di no-logs sono solo la punta dell'iceberg delle caratteristiche che rendono Proton VPN un provider eccellente per chiunque desideri salvaguardare la propria privacy online. Insomma, una vera e propria garanzia di sicurezza, supportata da un'offerta che la rende irresistibile.

Vedi offerta su Proton VPN