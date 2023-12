Sono un giocatore PC, vi dico cosa regalo a Natale 2023

Natale è alle porte, ma per fortuna c'è ancora tempo per fare i regali, merito di Amazon che consegna ancora molti prodotti prima delle festività. In questo articolo voglio consigliarvi alcuni prodotti che, da giocatore PC, regalerei ad altri appassionati. Se volete altri spunti, vi consiglio vivamente di dare uno sguardo a tutte le nostre guide di Natale, dove troverete consigli su tantissime idee e dispositivi diversi.

Vi ricordo poi che per sfruttare le spedizioni più veloci, che vi permettono di ricevere i prodotti entro Natale, dovete essere iscritti ad Amazon Prime. Potete farlo velocemente cliccando il pulsante qui sotto, inoltre se è la prima volta che registrate un account Amazon Prime, avete diritto anche a 30 giorni di prova gratuita, perfetti per sfruttare i vantaggi dell'abbonamento senza spendere soldi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Infine, prima di passare alle offerte vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

I migliori regali di Natale 2023 per un giocatore PC

Logitech G Pro X SUPERLIGHT | 109,00€ (-34%)

Vedi su Amazon

HyperX Alloy Origins 60 | 69,99€ (-52%)

Vedi su Amazon

Razer BlackShark V2 Pro 2023 | 229,99€

Vedi su Amazon

SteelSeries Arctis Nova 7 | 149,99€ (-19%)

Vedi su Amazon

Elden Ring - PC | 56,69€ (-6%)

Vedi su Amazon

Controller Xbox Wireless con cavo USB-C | 49,99€ (-17%)

Vedi su Amazon

Controller Xbox Elite Series 2 | 178,29€

Vedi su Amazon

Maglietta Cyberpunk 2077 OniCyborg | 19,49€ (-3%)

Vedi su Amazon