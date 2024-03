Questa chiavetta 4-in-1 funziona sia su PC che su smartphone, GENIALE!

Le chiavette USB sono tra gli oggetti più utili da avere in casa, tornando utili in tantissime situazioni in ufficio, a scuola o durante il tempo libero. Mentre solitamente si limitano a poter essere collegate al PC o notebook tramite la porta USB, esiste un modello capace di essere utilizzato anche su smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo grazie a ben 4 modalità di connessione. Ebbene, oggi su Amazon potete trovare la versione da 256GB di questa chiavetta Levida in offerta a soli 36,63€, per uno sconto del 19% rispetto al prezzo originale di 44,99€!

Chiavetta 4 in 1 Levida, chi dovrebbe acquistarla?

La chiavetta 4 in 1 di Levida è particolarmente consigliata per chi cerca una soluzione versatile e affidabile per la gestione della memoria esterna dei propri dispositivi. Grazie alla sua compatibilità estesa 4-in-1, è perfetta per gli utenti di smartphone, computer, laptop e PC che desiderano facilmente trasferire file tra dispositivi iOS, Android o Windows, il tutto senza il bisogno di diversi adattatori o cavi. Oltre al classico USB, infatti, avrete a disposizione anche un attacco Type-C e uno Micro USB, adattandosi così alle porte di qualsiasi dispositivo.

Inoltre, con una capacità di archiviazione di 256 GB e velocità di trasmissione elevate, questa pendrive soddisfa le esigenze di coloro che necessitano di spostare grandi quantità di dati, come foto, video e documenti, in modo rapido ed efficiente. Ma non è tutto: grazie alla funzione di protezione password e Touch ID, la chiavetta garantisce la massima sicurezza dei file conservati, rendendola una soluzione sicura per la memorizzazione dei propri dati sensibili.

Insomma, la chiavetta di Levida rappresenta una scelta eccellente per passarvi dati, foto e video dal vostro smartphone, notebook o qualsiasi altro dispositivo. Con la sua trasmissione dati ad alta velocità, compatabilità estesa e sicurezza affidabile, questo gadget facilita la gestione dello storage esterno, migliorando notevolmente la vostra esperienza di utilizzo quotidiano!

Vedi offerta su Amazon