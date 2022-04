Intel potrebbe presto far ritorno nel segmento HEDT con la gamma Extreme Edition. La serie di CPU ad altissime prestazioni è ferma alla 10° generazione con Core i9-10980XE, un modello basato su Cascade Lake a 14nm facente uso di 18 core e 36 thread. Delle note sulla patch della nuova beta di AIDA64, un software di analisi, diagnostica e IT asset management per Windows, svelano ora il supporto ad una nuova piattaforma con nome in codice Alder Lake-X.

Nonostante non ci sia ancora nulla di ufficiale, a dare un primo indizio pressoché certo è proprio la lettera finale accanto al nome dell’architettura, utilizzata negli ultimi anni da Intel per contraddistinguere i processori destinati al segmento HEDT. Secondo le ipotesi, Intel potrebbe proporre specifiche versioni delle CPU per data center Sapphire Rapids con moltiplicatore sbloccato. I modelli basati su questa architettura vengono fabbricati tramite il nodo a 10nm Intel 7, precedentemente conosciuto come Enhanced SuperFin. Essendo un’architettura destinata ai data center, la differenza principale con Alder Lake sta nell’uso esclusivo dei performance core basati su Golden Cove.

Alder Lake-X

Precedenti rumor sostenevano tuttavia la volontà di Intel nel lanciare la serie Sapphire Rapid-X, se questi dovessero quindi rivelarsi veri Sapphire Rapid-X potrebbe coesistere con Alder Lake-X. L’azienda offrirebbe in questo modo un assortimento più vario per quanto riguarda il prezzo, come già successo con Skylake-X e Kaby Lake-X, usciti in contemporanea. Ad ogni modo, come accaduto in passato, le prossime CPU Extreme Edition di Intel saranno probabilmente caratterizzate da un maggior numero di core rispetto la gamma consumer. Oltre a questo, potrebbe anche essere presente il supporto alle memorie octa-channel, assieme ad un possibile ritorno della istruzioni AVX-512, disabilitate al livello fisico nelle CPU Alder Lake.

Le CPU Alder Lake-X di Intel competeranno direttamente con i Ryzen Threadripper Pro 5000 di AMD, che includono fino a 64 core Zen 3. Non resta che attendere ulteriori dettagli in merito, ma è ormai solo questione di tempo prima che l’azienda di Santa Clara torni con nuovi modelli Extreme Edition nel settore HEDT, da cui è stata assente per qualche anno.