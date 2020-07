TeamGroup, dissipatore in ceramica per i nuovi SSD PCIe 4.0

TeamGroup ha presentato una nuova serie di SSD PCIe 4.0 CARDEA Ceramic C440. Non capita tutti i giorni di citare la descrizione marketing di un prodotto ma questa ci ha davvero sorpreso: l’SSD Cardea Ceramic C440 viene definito dal venditore “bello e sottile come un fiocco di neve”. Certo, questa è un’esagerazione, ma possiamo confermare che le nuove unità siano eleganti come un fiocco di neve, grazie al loro dissipatore di calore in ceramica di colore bianco.

Il prodotto è compatibile con l’interfaccia PCIe 4.0, infatti raggiunge una velocità in lettura e scrittura sequenziale fino a 5000 e 4400 MB/s, rispettivamente; sarà inoltre disponibile in tagli da 1TB e 2TB. Team Group si rivolge a una clientela in cerca di componenti ad alte prestazioni, almeno per quanto riguarda lo storage.

C440 (1 TB) C440 (2TB) Sabrent Rocket (2TB) Samsung 980 PRO Interfaccia PCIe Gen4 x4 PCIe Gen4 x4 PCIe Gen4 x4 PCIe Gen4 x4 Velocità teorica massima in lettura sequenziale 5000MBps 5000MBps 5000MBps 6500MBps Velocità teorica massima in scrittura sequenziale 4400MBps 4400MBps 4400MBps 5000MBps Velocità teorica massima in scrittura e lettura casuale 750000IOPS 750000IOPS 750000IOPS – Resistenza alla scrittura > 1800TB > 3600TB 3600TB – Garanzia 5 anni 5 anni 5 anni (con registrazione sul sito ufficiale) –

L’azienda non ha specificato quale controller sia incluso sui suoi nuovi SSD ma, considerate le prestazioni, riteniamo si tratti di un modello Phison (oggi non ci sono molte alternative sul mercato).

Il dispositivo vanta un form factor M.2 2280, quindi è lungo 80mm e largo 22mm; si adatta alla maggior parte degli slot M.2 presenti sulle schede madre micro ATX e superiori. Cardea Ceramic C440 vanta uno spessore di soli 4,75mm, ed è per questo che l’azienda lo definisce “sottile come un fiocco di neve”. A completare il design della componente, ci pensa il dissipatore di calore in ceramica “Aerospace”. Ciò dovrebbe migliorare la dissipazione del calore e combattere le interferenze elettromagnetiche, nonostante una struttura così sottile.

Team Group non ha ancora rivelato i prezzi ma, considerando il prezzo degli SSD PCIe 4.0 della concorrenza, riteniamo che il cartellino del prezzo possa aggirarsi intorno ai 200 euro per il modello da 1TB e il doppio per la versione da 2TB.