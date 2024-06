Stai cercando un notebook? Fermati, questo MateBook 14 è la risposta

Un buon computer portatile è ancora il dispositivo più importante della nostra vita quotidiana. È bene ricordarlo, perché troppo spesso tendiamo a considerarlo come qualcosa di superfluo e di trascurabile rispetto allo smartphone, ma la verità è che un buon PC portatile è ancora ciò che serve maggiormente tra tutti i device elettronici.

Ma che cosa deve avere un laptop per essere un “buon portatile”? Deve essere abbastanza potente da fare le attività più comuni, e oggi significa probabilmente anche il poter eseguire un montaggio video. Il nuovo HUAWEI MateBook 14 (2024) risponde perfettamente a questa esigenza. Inoltre è bello da vedere ed è resistente, ha una batteria di lunga durata e uno schermo che lascia a bocca aperta.

Insomma, se state cercando un nuovo portatile potete anche smettere di cercare perché MateBook 14 ha tutto quello che potreste volere, compreso un prezzo incredibilmente competitivo. E sì, è anche una vera alternativa al Macbook.

Uno tra i migliori schermi che si possano avere

+2

HUAWEI MateBook 14 ha uno schermo OLED da 2.8K; che significa una qualità visiva semplicemente impressionante. Trattandosi di un pannello OLED, vanta neri perfetti e un livello di contrasto infinito, sicuramente un'ottima caratteristica per guardarsi un film nel migliore dei modi - e a tal proposito è di altissimo livello anche il comparto audio.

Risoluzione 2.8 K significa 2880x1920 px, quindi notevolmente superiore al “classico” 1980x1080 px (cioè il Full HD). In concreto, significa testi più nitidi e facili da leggere, e quindi meno affaticamento durante l’uso del computer. Un dettaglio che può fare la differenza soprattutto per chi passa molto tempo davanti allo schermo, che sia per studio o per lavoro.

Ciliegina sulla torta è anche un touchscreen compatibile con i pennini appositi; una funzione che non useranno tutti ma che alcuni adorano e che non rappresenta un sovraprezzo.

Insomma è uno schermo fantastico, e di sicuro non serve usare una parola come retina per farlo sembrare migliore di quello che è.

Design elegante e funzionale

Questo laptop si presenta con una struttura in alluminio raffinata e robusta, che conferisce un aspetto premium e una sensazione di solidità. Il profilo sottile e il peso contenuto lo rendono ideale per chi è sempre in movimento e necessita di un dispositivo portatile senza compromessi in termini di qualità costruttiva. Anche il colore, un delicato verde pastello, contribuisce a rendere questo MateBook uno dei computer portatili più belli in circolazione oggi (in Italia è acquistabile solo il modello Space Gray).

L’attenzione per il design si nota in molti dettagli, come le cornici sottili intorno allo schermo, il touchpad di grandi dimensioni, il sensore di impronte perfettamente integrato nella scocca o gli altoparlanti invisibili (ma che si sentono!).

Il design è minimalista con una particolare tonalità di verde per integrare la bellezza del mondo naturale in quello digitale. Ha uno spessore di soli 14,5 mm e pesa 1,31 kg, per cui è facile portarlo con sé ovunque si vada.

Funzioni che ha solo Huawei

Il MateBook 14 (2024) usa un processore Intel con grafica Intel ARC e 16 GB di RAM. Si tratta di un computer velocissimo in ogni aspetto, che vi permetterà di fare di più in meno tempo. Ed è perfettamente in grado anche di gestire attività impegnative, come la modellazione 3D o l’editing video 4K.

La memoria RAM LPDDR5, disponibile in configurazioni fino a 16 GB, assicura una gestione fluida e reattiva delle applicazioni, anche con numerosi processi in background. L'unità SSD NVMe, con capacità fino a 1 TB, garantisce velocità di lettura e scrittura elevate, riducendo i tempi di caricamento e migliorando l'esperienza complessiva dell'utente.

Ma non si tratta solo di potenza hardware, anche perché da questo punto di vista tanti computer hanno lo stesso processore. HUAWEI MateBook 14 infatti monta in aggiunta dei software speciali, che permettono di fare più cose, comprese alcune attività che non si possono fare con un altro computer.

Per esempio, la tecnologia Super Device agevola la collaborazione tra PC, smartphone, auricolari, schermi grandi e altro ancora, riunendo tutti i dispositivi con interazioni e flussi di dati senza soluzione di continuità, aumentando così il livello di produttività.

Una funzione esclusiva che si può usare per, ad esempio, trasferire file dal nostro smartphone Huawei al MateBook 14 semplicemente avvicinando i dispositivi, senza bisogno di cavi o altre complicazioni. Durante una riunione, Super Device rende più semplice condividere documenti e presentazioni dallo smartphone al PC con un semplice gesto, migliorando l'efficienza e riducendo i tempi di attesa. Inoltre, è possibile sincronizzare le cuffie wireless con il MateBook 14 per ascoltare audio e partecipare a videochiamate senza interruzioni, grazie alla perfetta integrazione tra i dispositivi Huawei.

Huawei sfrutta l’AI anche per la ricerca, per il suono, per la videocamera e molto altro. Il software, per esempio, monitora la voce e i movimenti durante le chiamate, ottimizzando la qualità del suono, lo sfondo e persino lo sguardo. Grazie a una funzione speciale integrata in questo MateBook, infatti, potrete far sì di avere sempre lo sguardo rivolto in camera, e quindi si può dare l’impressione di guardare negli occhi il vostro interlocutore. Anche se magari state guardando in un punto leggermente diverso dello schermo.

Tutte funzioni extra eccellenti, che si aggiungono a un portatile potente e versatile, che abbiamo potuto usare comodamente anche per montare video in 4K. Niente male!

I vantaggi di Huawei Store

HUAWEI MateBook 14 è disponibile su Huawei Store nella colorazione Space Gray al prezzo di 999 euro, con uno sconto lancio, fino al 1° luglio, pari a 100 euro rispetto al prezzo di listino HUAWEI di 1.099 euro. Utilizzando il codice coupon ATOMSHGT, è possibile ottenere uno sconto di 59 euro su HUAWEI Wireless Mouse GT.

HUAWEI Store offre anche alcuni vantaggi speciali, come la consegna gratuita entro due giorni lavorativi, il pagamento tramite PayPal o Satispay, o la rateizzazione tramite Klarna.

Su HUAWEI Store puoi anche accedere al servizio di assistenza post-vendita (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, festivi esclusi), richiedere il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio offerti gratuitamente da Huawei, ed esercitare il diritto di recesso gratuito dei prodotti entro 14 giorni dall’acquisto. HUAWEI Store è il canale ufficiale di vendita Huawei in Italia, all’interno del quale è possibile trovare prodotti esclusivi, offerte imperdibili e coupon speciali dedicati ai propri clienti.

Registrati subito su HUAWEI Store per scoprire tutti i vantaggi e le novità a te riservate.