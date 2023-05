Se utilizzate ancora dei dischi rigidi (HDD) per le vostre esigenze di archiviazione dati, potreste prendere in considerazione l’idea di passare presto alle unità a stato solido (SSD). Secondo un alto dirigente di Pure Storage, azienda specializzata in soluzioni di archiviazione flash, software e cloud, gli HDD saranno estinti entro il 2028.

Shawn Rosemarin, vicepresidente della divisione R&S dell’unità Customer Engineering di Pure, ha fatto questa audace previsione in un’intervista a Blocks & Files. Ha dichiarato che “dopo il 2028 non saranno più venduti hard disk“, citando due ragioni principali per la scomparsa della tecnologia di archiviazione meccanica: i costi dell’elettricità e i prezzi dello storage flash.

Rosemarin ha affermato che l’elettricità è un fattore importante nel costo totale di proprietà (TCO) dei dispositivi di archiviazione dati. Ha affermato che i data center consumano circa il 3% dell’energia elettrica mondiale e un terzo di questa viene utilizzata dai dispositivi di archiviazione, soprattutto HDD. Ha affermato che la sostituzione degli HDD con gli SSD potrebbe “ridurre il consumo energetico dell’80 o del 90%“.

Ha sottolineato anche che alcuni Paesi stanno imponendo quote di consumo energetico, il che potrebbe limitare la fattibilità dei progetti basati su HDD. Inoltre, ha affermato che l’archiviazione flash offre una densità maggiore e un costo inferiore per terabyte rispetto agli HDD, e che questo divario aumenterà man mano che i produttori di NAND continueranno a migliorare la loro tecnologia.

La previsione di Rosemarin può sembrare troppo ottimistica per un’azienda incentrata sulle memorie flash, ma non è del tutto priva di fondamento. Le spedizioni di HDD sono in calo da anni, in quanto le unità SSD sono diventate sempre più popolari tra i consumatori e le aziende per le loro prestazioni più veloci e il minor consumo energetico. Tuttavia, gli HDD presentano ancora alcuni vantaggi rispetto alle SSD, come una maggiore capacità e una durata più lunga.

Pertanto, è improbabile che gli HDD scompaiano completamente entro il 2028, in quanto ci sarà ancora una certa domanda per loro in alcune applicazioni e mercati. Tuttavia, è innegabile che le unità SSD stiano diventando sempre più dominanti nel settore dell’archiviazione dei dati e che le unità HDD dovranno adattarsi o rischiare l’estinzione nel prossimo futuro.