Il SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx è disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo di 56,61€ rispetto ai 109,99€ di listino. Questo mouse da gaming ultraleggero da soli 68g offre 200 ore di autonomia, doppia connettività wireless 2,4 GHz e Bluetooth 5.0, e un risparmio di oltre 53€ sul prezzo originale. La tecnologia AquaBarrier lo rende resistente ad acqua e polvere, ideale per sessioni di gioco intense.

SteelSeries Aerox 3 Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il SteelSeries Aerox 3 Wireless è la scelta ideale per i giocatori competitivi che cercano un mouse senza compromessi in termini di prestazioni e libertà di movimento. Con i suoi 68 grammi di peso, questo dispositivo vi permetterà di giocare per ore senza affaticare il polso, garantendo al contempo precisione millimetrica grazie al sensore TrueMove Air. È particolarmente consigliato a chi pratica giochi FPS e MOBA, dove la velocità di reazione e i movimenti rapidi fanno la differenza. La doppia connettività wireless, sia a 2,4 GHz che Bluetooth 5.0, lo rende perfetto anche per chi utilizza il mouse su più dispositivi, dal PC da gaming al laptop per lavoro.

Se siete tra coloro che partecipano a lunghe sessioni di gioco o maratone competitive, apprezzerete l'autonomia eccezionale di 200 ore con una singola carica. La tecnologia AquaBarrier soddisfa le esigenze di chi cerca durabilità e protezione: non dovrete più preoccuparvi di schizzi accidentali o accumulo di polvere che potrebbero compromettere le prestazioni. Con uno sconto del 49%, questo mouse rappresenta un investimento eccellente per chi desidera passare a un'esperienza di gioco wireless di livello professionale senza svuotare il portafoglio, combinando leggerezza, autonomia e affidabilità in un unico dispositivo.

Il SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx è un mouse da gaming che unisce leggerezza estrema e prestazioni di alto livello. Con un peso di soli 68 grammi, garantisce movimenti rapidi e precisi grazie al sensore ottico TrueMove Air e ai piedini in PTFE. Vi conquisterà la doppia connettività wireless 2.4 GHz e Bluetooth 5.0, con un'autonomia eccezionale di 200 ore e ricarica veloce USB-C.

