Su Amazon tanti SSD e sistemi di archiviazione in offerta!

Siamo ufficialmente alla vigilia del Black Friday 2019, ovvero quello che sarà l’evento dedicato allo shopping più atteso dell’anno e, come prevedibile, in rete stanno fioccando le offerte che spianeranno la strada al tanto atteso “venerdì nero” dello shopping. Ad aprire le danze in questo freddo lunedì di ottobre è, come sempre, Amazon che ha messo in promozione diversi prodotti dedicati allo storage come NAS, SSD ma anche semplici chiavette USB. L’offerta che però non potete lasciarvi scappare e che ha colpito la nostra attenzione è quella relativa l’unità My Book Duo di WD, ovvero uno storage RAID per desktop dalla capienza di ben 16TB e pensato per archiviare una gran quantità di dati in grande sicurezza. La modalità RAID-0 offre prestazioni veloci con velocità di lettura sequenziali fino a 360 MB/s (utilizzando la porta USB Type-C), mentre la configurazione RAID-1 è pensata per ridondanza e mirroring dei dati sulle unità interne WD Red. Insomma, un dispositivo estremamente utile e performante, che vi permetterà di archiviare a lungo i dati del vostro PC grazie alla tipica qualità costruttiva di WD, tra i leader del mercato nel settore dell’archiviazione digitale. Ebbene il My Book Duo, con le sue eccezionali performance, costerebbe, di norma, la bellezza di 669,90€, scesi a quasi la metà, ovvero 389,99€ proprio in occasione degli sconti di oggi.

Un prezzo che può sembrare altino, ma che – credeteci – è un vero e proprio affare se siete alla ricerca di uno storage estremamente capiente che possa rivelarsi utilissimo in ambito sia professionale che privato. Ma non finisce qui, perché le offerte nel campo degli storage sono numerosissime, come noterete da soli dando un’occhiata alle promozioni che abbiamo selezionato per voi oggi. Prima di cominciare, tuttavia, vi rinnoviamo il nostro invito a seguire le nostre pagine specializzate. Oltre che guidarvi negli acquisti dell’attesissimo Black Friday, noi di Tom’s vi saremo di supporto anche in occasione del prossimo Natale! Insomma, non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite la nostra pagina dedicata al Black Friday e tenete d’occhio anche quella relativa ai Regali di Natale 2019.

Di seguito la nostra selezione di offerte per la giornata di oggi. Per consultare tutte le promozioni del giorno, invece, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante. Buon inizio di settimana e, soprattutto, buono shopping!

