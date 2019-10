Surface Laptop 3, secondo iFixit è molto più facile da riparare

Il Surface Laptop 3 di Microsoft ottiene un punteggio di riparabilità di 5 su 10 da iFixit, un netto passo avanti rispetto al passato. La RAM è saldata, ma l'SSD M.2 è effettivamente sostituibile.

Durante la presentazione del Surface Laptop 3 di qualche settimana fa, Microsoft ha fatto un’affermazione abbastanza importante dicendo che “è facile aggiornarlo”. Panos Panay, CPO (Chief Product Officer) di Microsoft Corporation e padre dei dispositivi Surface, l’ha fatto sembrare semplice, sollevando interamente la parte superiore.

Lo scetticismo nella community regna però come sempre sovrano, soprattutto perché le vecchie generazioni di Surface Laptop sono tutto fuorché riparabili o aggiornabili “in casa”. A testare la veridicità delle affermazioni di Microsoft ci hanno pensato i ragazzi di iFixit, che hanno provveduto allo smontaggio della nuova versione. Il risultato? Diciamo che non è così semplice come Microsoft ha voluto far intendere, ma nemmeno così difficile.

iFixit ha assegnato a Surface Laptop 3 un punteggio di riparabilità di 5 su 10, un passo avanti a dir poco gigantesco rispetto ai primi due modelli che ricevettero 0 punti.

Per accedere ai componenti interni è sufficiente rimuovere le quattro viti Torx Plus poste sotto i piedini gommati del laptop e fare poi leva sulla parte superiore dello chassis, che risulta essere collegata a quella inferiore con magneti e un cavo flessibile.

La RAM ovviamente è saldata e quindi non sostituibile, ma come Microsoft aveva già annunciato durante la presentazione, l’SSD è sostituibile – anche se abbiamo manifestato qualche dubbio sull’effettiva realtà di questa affermazione.

Microsoft ha infatti affermato che l’SSD (M.2 2230) non è sostituibile dall’utente e che solo un “tecnico qualificato” può sostituire un SSD. In poche parole, bisognerebbe fare la sostituzione in un centro Microsoft, il che comporterebbe una spesa extra.

Questo inoltre suggerisce che è alquanto probabile che si possa invalidare la garanzia aprendo il PC. Ma se queste preoccupazioni non vi affliggono e siete in grado di metterci mano, avendo a disposizione strumenti gli adatti e sapendo quello che state facendo, sembra che dopotutto aggiungere un SSD più capiente non sia poi questa grande impresa (a patto che troviate il formato in vendita…). A ogni modo per sostituirlo è sufficiente rimuovere una singola vite Torx.

Per ulteriori informazioni, tra cui le foto dettagliate della scheda madre e informazioni sulla rimozione di altri componenti come il display, potete guardare il teardown completo a questo indirizzo.