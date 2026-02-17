Vi siete mai chiesti perché scegliere una VPN e, in particolare, perché Surfshark VPN potrebbe essere la scelta giusta per voi? Oggi la privacy online, la sicurezza dei dati e la possibilità di navigare senza limiti geografici sono sempre più importanti per chi utilizza Internet per lavoro, streaming o semplice navigazione. In questo articolo confronteremo Surfshark con alcuni dei principali concorrenti e analizzeremo l’offerta promozionale attualmente disponibile, che può portarvi un risparmio fino all’87% sul piano biennale.

Surfshark VPN, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

Rispetto ad altre VPN popolari come NordVPN, ExpressVPN o CyberGhost, Surfshark si distingue per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Molti competitor offrono funzionalità di sicurezza avanzate, ma le offerte di Surfshark includono connessioni illimitate su tutti i dispositivi, il che significa che un solo abbonamento può proteggere smartphone, PC, tablet e altri dispositivi senza costi aggiuntivi. Inoltre, alcune offerte comprendono strumenti extra come antivirus, protezione da phishing e servizi di rimozione dei dati dai database online. Questo combina un buon livello di sicurezza con un prezzo competitivo rispetto alle alternative più costose.

Attualmente Surfshark propone promozioni molto aggressive sui piani di abbonamento da 24 mesi con l’aggiunta di mesi extra gratuiti, consentendo di risparmiare fino all’87% rispetto al prezzo standard. Ad esempio, il piano base può costare circa 1,99€ al mese, risultando in un totale di poco più di 50€ per i primi due anni, con tre mesi aggiuntivi inclusi nella promozione. Anche i piani più completi, come Surfshark One o One+, offrono sconti simili mantenendo funzionalità aggiuntive come antivirus e protezione dei dati.

Se state cercando una VPN affidabile, versatile e allo stesso tempo conveniente, Surfshark merita sicuramente di essere nei vostri primi posti. Con funzionalità robuste, supporto per un numero illimitato di dispositivi e una promozione che può portare risparmi fino all’87% con il piano biennale, rappresenta un’opzione molto interessante rispetto alla concorrenza. Prima di sottoscrivere, però, ricordate sempre di valutare le esigenze specifiche di sicurezza e privacy di ciascuno e verificare se le funzionalità aggiuntive offerte dai piani superiori siano utili per voi.

