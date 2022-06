Nella corsa ai core fra Intel, AMD e Nvidia, Tachyum vuol farsi spazio con i suoi nuovi processori Prodigy. Questi prodotti, presentati nel 2018, si avvicinano adesso al lancio dopo che l’azienda ne ha elencato i modelli, cominciando a ricevere i primi preordini relativi ai kit per la valutazione.

La particolarità dei processori Tachyum Prodigy sta nell’uso di un’architettura universale: in questo modo il chip può fungere da CPU, GPU o TPU senza incorporare altre unità come accade nei prodotti della concorrenza. Ciò permette di risparmiare sui costi, offrendo al tempo stesso performance di alto livello. Tachyum ha stimato un aumento prestazionale 4 volte superiore rispetto le CPU Intel Xeon e 3 volte rispetto a Nvidia H100, nonché un incremento di 6 volte sulle prestazioni grezze relative ai carichi di lavoro e all’intelligenza artificiale. In totale, i nuovi Prodigy dovrebbero offrire delle performance 10 volte superiori ai sistemi concorrenti della tessa potenza che Tachyum mira a sfidare.

Di seguito le caratteristiche principali dei modelli Prodigy:

128 core unificati a 64 bit funzionanti a 5,7 GHz

16 controller per memoria RAM DDR5

64 corsie PCIe 5.0

Supporto multiprocessore per piattaforme con 2 e 4 socket

Soluzioni rack per datacenter raffreddati ad aria o liquido

Prestazioni SPECrate 2017 sugli interi di circa 4 volte superiori a Intel 8380 e 3 volte rispetto AMD 7763HPC

Performance in virgola mobile a 64 bit 3 volte superiori rispetto NVIDIA H100

Performance IA FP8 6 volte superiori a NVIDIA H100

La gamma presentata da Tachyum parte dal modello a bassa potenza T8232-LP con 32 Core e TDP di 180W, per finire con il top di gamma T16128-AIX: una CPU da 128 core interamente funzionanti a 5,7 GHz, con supporto fino 32 TB di memoria RAM DDR5-7200 per un totale di 16 canali, 64 linee PCIe Gen 5.0 e TDP di 950W. Questa sarà l’unica CPU a supportare piattaforme con 2 o 4 socket, con cui sarà possibile realizzare sistemi fino a 512 core e 3600W di potenza. Tutti i modelli sono realizzati attraverso il nodo 5NP a 5nm di TSMC e sono in grado di eseguire codice x86, ARM o RISC-V.

Fonte: Wccftech

Ecco le funzionalità HPC e AI della gamma:

2 unità vettoriali a 1024 bit per core

Processori Matrix a 4096 bit per core

Tipologia di dati FP64, FP32, TF32, BF16, Int8, FP8, TAI

Matrice sparsa per efficienza ottimizzata

Supporto alla quantizzazione attraverso tipologie di dati a bassa precisione

Funzionalità Scatter/Gather per archiviare e caricare efficientemente le matrici

Per quanto riguarda la potenza di calcolo, la CPU top di gamma T16128-AIX dovrebbe riuscire a toccare circa 90 TFLOPS in FP64, mentre secondo una stima dell’azienda, il rack raffreddato ad aria dovrebbe offrire fino a 6,2 PetaFLOPS FP64, rispetto un rack H100 di Nvidia da 960 TFLOP. Il rack con raffreddamento a liquido, in grado di ospitare i chip più potenti, può invece offrire il doppio delle performance, toccando i 12,9 PetaFLOP.

Tachyum prevede di produrre in massa le sue CPU Prodigy nella prima metà del 2023. La tabella di marcia pubblicata dall’azienda mostra anche i processori di nuova generazione, denominati Prodigy 2: questi modelli verranno prodotti nel 2024 e faranno uso di un processo produttivo a 3nm, presentando un maggior numero di core, una miglior larghezza di banda e il supporto al PCI-E 6.0.