Cercate un'esperienza visiva mozzafiato? Il TCL 85C7K da 85 pollici con tecnologia QD-Mini LED è disponibile su Amazon. Questo Smart TV Google offre una qualità d'immagine eccezionale grazie al pannello CrystGlow HVA, HDR Premium 3000 e al processore AiPQ Pro. Con 144Hz Motion Clarity Pro, Dolby Vision IQ & Atmos e audio firmato Bang & Olufsen, questo gioiello tecnologico è vostro a 1.499,00€. Perfetto per gaming e cinema!

TCL 85C7K, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TCL 85C7K da 85 pollici è la scelta ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica domestica. Grazie alla tecnologia QD-Mini LED e al processore AiPQ Pro, questo televisore si rivolge agli appassionati di cinema e serie TV che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine, offrendo colori realistici, contrasti ultra-elevati e una luminosità superiore. È perfetto anche per i gamer più esigenti, grazie al supporto 144Hz Motion Clarity Pro e Game Master, che garantiscono fluidità estrema e tempi di risposta ridotti nelle sessioni di gioco più intense.

Chi cerca un'esperienza audiovisiva di livello premium troverà in questo modello un alleato prezioso: il Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, combinati con l'audio firmato Bang & Olufsen, vi cattureranno completamente in ogni scena. Il pannello CrystGlow HVA minimizza i riflessi e offre un'ampia angolazione di visione, rendendolo ideale per famiglie numerose o chi ama organizzare serate con amici. Con la piattaforma Smart Google TV integrata, soddisfa anche l'esigenza di avere tutti i contenuti streaming preferiti a portata di telecomando, in un'unica soluzione elegante e tecnologicamente avanzata.

