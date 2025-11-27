Scoprite il Tenda 4G03 Pro, il router 4G LTE disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di 28,49€ invece di 44,99€. Questo dispositivo Plug&Play vi permette di avere una connessione Wi-Fi veloce ovunque: basta inserire una scheda NANO SIM e siete online! Con uno sconto del 37%, portate a casa questo router 4G a soli 28,49€. Perfetto per chi è sempre in movimento, può essere alimentato anche tramite power bank grazie al doppio voltaggio.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Tenda 4G03 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Tenda 4G03 Pro è la soluzione ideale per chi necessita di connettività internet immediata e flessibile senza dipendere da linee fisse. Vi risulterà perfetto se siete professionisti in trasferta, camperisti, proprietari di seconde case o se abitate in zone non raggiunte dalla fibra. Grazie alla tecnologia Plug&Play, questo router elimina completamente le complicate configurazioni: vi basterà inserire una scheda SIM dati, collegare l'alimentazione e sarete immediatamente online con velocità 4G fino a 150 Mbps. La possibilità di alimentarlo tramite power bank lo rende eccezionale per chi necessita di connessione in mobilità, durante eventi all'aperto o in situazioni di emergenza.

Con uno sconto del 37% che lo porta a soli 28,49€, questo router soddisfa molteplici esigenze pratiche. Le due porte LAN/WAN vi permetteranno di connettere dispositivi cablati come console da gioco o smart TV, mentre il WiFi N300 garantirà connessione stabile a smartphone, tablet e laptop di tutta la famiglia. Il design compatto e le quattro antenne (due esterne per il 4G e due integrate per il WiFi) assicurano copertura ottimale anche in ambienti difficili. Se cercate una soluzione di backup alla vostra connessione principale o un modo economico per avere internet ovunque vi troviate, questo router rappresenta un investimento intelligente che vi garantirà autonomia e monitoraggio automatico della rete 24/7.

Il Tenda 4G03 Pro è un router 4G LTE compatto e versatile che vi permette di creare una rete WiFi stabile ovunque vi troviate. Con velocità fino a 150 Mbps in download e connettività wireless N300, supporta fino a 32 dispositivi contemporaneamente grazie alle sue antenne esterne e integrate. La funzione Plug&Play vi consente di iniziare subito: inserite la SIM, collegate l'alimentazione ed è pronto all'uso.

