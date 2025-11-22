Se sognate un'esperienza cinematografica domestica senza compromessi, il Samsung Smart TV Neo QLED 4K da 98 pollici è ora disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 47%. Questo colosso tecnologico passa da 9.999€ a soli 5.262,64€, offrendovi il processore NQ4 AI Gen3, tecnologia Quantum Matrix Plus per colori straordinari e Motion Xcelerator a 165Hz per gaming fluido. Con Dolby Atmos, OTS+ e design NeoSlim, trasformerete il vostro salotto in una vera sala cinema.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

Smart TV Samsung 98", chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Smart TV da 98 pollici QE98QN90FATXZT è la scelta ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica domestica senza compromessi. Con uno sconto eccezionale del 47%, questo gioiello tecnologico si rivolge agli appassionati di home cinema che cercano un'esperienza visiva straordinaria, ai gamer più esigenti che necessitano di fluidità estrema grazie al Motion Xcelerator 165Hz, e alle famiglie che vogliono riunirsi davanti a uno schermo capace di offrire colori vividi e dettagli impressionanti anche nelle scene più complesse. La tecnologia Neo QLED con Quantum Matrix Plus garantisce una resa cromatica perfetta in qualsiasi condizione di illuminazione, mentre il processore NQ4 AI Gen3 ottimizza automaticamente ogni contenuto.

Questo televisore rappresenta la soluzione perfetta per chi possiede ampi spazi abitativi e vuole valorizzarli con un dispositivo all'avanguardia che unisce dimensioni generose a un design elegante NeoSlim. Le funzioni AI come Click to Search e AI Mode soddisfano le esigenze di chi cerca intelligenza e praticità nella fruizione dei contenuti, mentre il Gaming Hub e lo Smart Hub centralizzano intrattenimento e gaming in un'unica interfaccia. Con Dolby Atmos e OTS+ per un audio tridimensionale immersivo, e la compatibilità Q-Symphony con soundbar esterne, vi offre un'esperienza audiovisiva completa che giustifica pienamente l'investimento, reso ancora più conveniente dal prezzo attuale.

Il Samsung Smart TV 98'' QE98QN90FATXZT Neo QLED 4K rappresenta l'eccellenza della tecnologia televisiva con il suo schermo gigante da 98 pollici. Grazie al Processore NQ4 AI Gen3 e alla Tecnologia Quantum Matrix Plus con Mini LED, offre immagini straordinarie con colori vividi e neri profondi. Perfetto per il gaming con Motion Xcelerator 165Hz, mentre Dolby Atmos e OTS+ creano un audio tridimensionale coinvolgente che vi immergerà completamente nei vostri contenuti preferiti.

Vedi offerta su Amazon