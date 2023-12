ThinkPad X1 Carbon e IdeaPad: le novità Lenovo al CES 2024

Lenovo ha annunciato una serie di nuovi laptop, inclusi ThinkPad X1 Carbon Gen 12 e ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, che segnano la prossima ondata di computing aziendale AI. Con processori Intel Core Ultra, questi laptop possono contare su tre elementi di base (CPU, GPU e NPU) per gestire attività AI in modo efficiente - e in particolare per eseguire Microsoft Copilot nel migliore dei modi.

Certificati per applicazioni come Zoom e Microsoft Teams, offrono nuove funzionalità come previsione del testo e trascrizioni di riunioni, migliorando produttività e creatività. La collaborazione con partner strategici punta a guidare il cambiamento nel personal computing.

L'interfaccia tattile è stata migliorata per favorire l'accessibilità, incorporando segnali tattili per funzioni cruciali come il volume e il tasto Inserisci. Il nuovo design considera l'esperienza utente, con miglioramenti come un TrackPad più grande e una penna migliorata. Lenovo promuove anche l'economia circolare, integrando materiali riciclati e collaborando con partner per l'uso di fibra di carbonio riciclato.

Il lancio include anche il Lenovo IdeaPad Pro 5i, il primo laptop consumer Intel Evo Edition con processori Intel Core Ultra. Questo dispositivo mira a potenziare l'esperienza AI, accelerando la generazione di immagini e migliorando il multitasking grazie all'intelligenza artificiale Intel. Design elegante, fotocamera IR FHD e batteria potente enfatizzano la produttività. La sostenibilità è incorporata con materiali riciclati e certificazioni ambientali.

Il portfolio di Lenovo si estende anche ai monitor, con il ThinkVision 27 3D. Questo monitor 3D senza occhiali offre un'esperienza di progettazione ibrida interdimensionale, consentendo agli utenti di lavorare in 2D e visualizzare in 3D simultaneamente. Integrando l'intelligenza artificiale, il monitor semplifica la creazione di contenuti, riducendo la necessità di apparecchiature aggiuntive.

Infine, Lenovo sfrutta l'intelligenza artificiale con Lenovo Device Intelligence, una suite di soluzioni per il ciclo di vita del prodotto. Questo supporta il monitoraggio e la gestione proattiva delle prestazioni dei PC, offrendo una varietà di servizi per migliorare l'esperienza digitale dell'utente.