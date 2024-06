Tieni i tuoi file al sicuro e risparmia il 85% con il Black Friday di pCloud

Tutti dovrebbero eseguire il backup delle proprie cose. I file presenti sui vostri computer e dispositivi rappresentano una vita di foto sentimentali, anni di lavoro su progetti, documenti personali fondamentali e molti altri tipi di dati insostituibili. Utilizzate il backup e la sincronizzazione con il cloud storage di pCloud e non dovrete più preoccuparvi di perdere nulla.

Archiviate e salvate praticamente tutto in pCloud. E la cosa migliore è che, a differenza di molti altri concorrenti, pCloud offre il cloud storage per tutta la vita a un prezzo unico, senza abbonamento ricorrente. E con la vendita del Black Friday, potete risparmiare il 85% su un piano a vita con un unico pagamento.

pCloud offre anche abbonamenti annuali, ma il miglior valore è il piano a vita. Ciò significa che pagherete una sola volta e avrete uno spazio di archiviazione cloud da utilizzare per sempre. I saldi del Black Friday sono un ottimo momento per partecipare. Con il 85% di sconto in questo momento, è possibile ottenere 2 TB di spazio di archiviazione per soli 245 dollari. Oppure il piano da 500 GB a soli 122,50 dollari.

pCloud ha più di 14 milioni di utenti in tutto il mondo e fornisce il miglior cloud storage a prezzi accessibili con la sicurezza come priorità. Tutti i vostri dati utilizzano il protocollo TLS/SSL durante il transito e sono archiviati in modo sicuro nei server di tutto il mondo. E se siete molto attenti alla privacy, potete scegliere dove pCloud deve ospitare i vostri file: nell'UE o negli Stati Uniti. Offre anche semplici opzioni di crittografia automatica, in modo che possiate salvare i vostri dati cosicché solo voi possiate avere le chiavi per decifrarli.

Naturalmente, una volta creato un account, potrete utilizzare il vostro spazio per qualsiasi cosa vogliate. Il servizio offerto è uno spazio server nel cloud che può essere utilizzato per archiviare qualsiasi cosa. pCloud supporta tutte le piattaforme e i sistemi operativi.

Per il backup, è possibile scaricare l'app di backup di pCloud sul Mac (con il supporto nativo di Apple Silicon) e scegliere le cartelle di cui si desidera eseguire il backup e la sincronizzazione con il cloud. Poi non dovrete più pensarci. Ogni volta che si modifica un documento o si aggiungono nuovi file alla cartella, pCloud inizia immediatamente a caricare le modifiche. In caso di disastro, è sufficiente impostare un nuovo computer e recuperare tutto da pCloud, senza limiti di dimensione dei file o di velocità di trasferimento.

È possibile utilizzare l'app pCloud per iPhone e accedere a tutti i file anche in mobilità. Oltre allo stato attuale del vostro file system, pCloud conserva automaticamente le vecchie versioni dei vostri file per 30 giorni, anche se li cancellate. Finché i file sono in pCloud, i vostri dati sono protetti da furti di dispositivi, guasti hardware o virus maligni che tentano di cancellare il vostro disco.

Con pCloud per iOS, potete anche impostare il caricamento automatico di una copia della vostra libreria fotografica, ogni volta che scattate una foto con il vostro iPhone. Ricordate che, a differenza di iCloud Photos, non siete vincolati a un abbonamento mensile: dovrete pagare una sola volta. È anche possibile utilizzare pCloud come estensione di un filesystem locale, come luogo in cui inserire i file che si desidera conservare ma che non è necessario scaricare sempre in locale. Se avete una vasta collezione di musica, potete semplicemente ascoltare tutta la vostra musica in streaming direttamente da pCloud utilizzando l'app.

Un ottimo modo di usare pCloud è quello di condividere facilmente file e cartelle di grandi dimensioni con altri utenti. È possibile creare un link pubblico di qualsiasi file o cartella salvata nel proprio archivio e poi inviare semplicemente i link ad amici o familiari. Per chi lo riceve, è semplice fare clic sul link e scaricare il file da una pagina web (potete anche personalizzare l'aspetto di questa pagina con un titolo, una descrizione e un'immagine di intestazione personalizzati).

La maggior parte dei servizi di cloud storage, soprattutto quelli che offrono capacità elevate come il piano pCloud da 2 TB, costa più di 10 dollari al mese, a tempo indeterminato. Ma pCloud vi offre gli stessi 2 TB di spazio di archiviazione per sempre con un unico, economico, pagamento una tantum. È un ottimo affare di solito, e lo è anche adesso con i saldi del Black Friday. Non perdete l'occasione: risparmiate subito il 85% sulle opzioni di archiviazione a vita di pCloud.

Scoprite di più su pCloud.com e unitevi agli oltre 16 milioni di persone che affidano i loro dati a pCloud.