Hai chiesto più tempo e l’hai ottenuto! L’80% di sconto continua fino al 30 aprile

Internxt ha ascoltato le richieste degli utenti e ha deciso di estendere l’offerta con un incredibile 80% di sconto sul cloud storage a vita, dando così a chi non è ancora riuscito ad approfittare della promozione una nuova opportunità. Fino al 30 aprile, potrete continuare a beneficiare di questa offerta, che rappresenta una delle occasioni più vantaggiose nel settore dello storage online. Grazie alla forte richiesta ricevuta, l’azienda ha deciso di dare ancora più tempo ai propri utenti per approfittare di una soluzione pensata per rendere la gestione dei dati più sicura, comoda e accessibile a tutti.

Internxt, chi dovrebbe approfittarne?

Questa promozione offre accesso a un pacchetto completo che comprende 1 TB, 3 TB o 5 TB di archiviazione cloud, a seconda delle necessità di ciascun utente. Inoltre, il pacchetto include anche un accesso VPN Premium, che garantisce una navigazione sicura e protetta su internet, e una protezione antivirus potente, per difendervi dalle minacce online. Internxt si conferma così come una delle soluzioni più sicure e convenienti per chi cerca un servizio cloud storage che metta al primo posto la privacy e la sicurezza dei dati. Non dovrete più preoccuparvi di dove e come conservare i vostri file più importanti, poiché tutto sarà protetto in un ambiente digitale sicuro e completamente sotto il vostro controllo.

Con questa offerta, potrete fare un investimento a lungo termine sulla sicurezza dei vostri file senza dover affrontare costi esorbitanti. Grazie all’estensione della promozione, ora avete più tempo per prendere la decisione giusta e bloccare il prezzo a vita, assicurandovi così un pacchetto completo che vi accompagnerà nei prossimi anni. Che si tratti di dati personali, documenti di lavoro o semplicemente file da archiviare in modo sicuro, Internxt vi offre una soluzione che bilancia perfettamente potenza, privacy e accessibilità.

Inoltre, aderendo all’offerta, avrete anche la possibilità di vincere uno zaino Internxt x Swiss Peak, un accessorio che unisce stile e funzionalità. Questo zaino è il compagno perfetto per chi ha bisogno di un supporto pratico e sicuro per trasportare dispositivi tecnologici o altri oggetti essenziali. Approfittate di questa promozione, perché oltre a garantire un futuro più sicuro per i vostri dati, potrete anche ricevere un premio che sarà sicuramente apprezzato nella vita di tutti i giorni.

