Se non siete proprio giovanissimi forse vi ricordate di Clippy, uno degli assistenti digitali che Microsoft aveva inserito in Office, negli anni ‘90. Clippy era una graffetta un po’ invasiva e fastidiosa, ma tutto sommato simpatica.

Ebbene, Clippy sta tornando in una forma rinnovata, con la potenza di ChatGPT. Lo si può aggiungere a Windows installando un’app dal Windows Store che si chiama Clippy by Firecube, dal nome dello sviluppatore.

Il nuovo Clippy vuole essere un assistente come il suo antenato, ma ChatGPT è molto più potente e lo rende più capace e versatile. Vi può aiutare a scrivere documenti, ovviamente, ma anche rispondere a domande dirette, spiegarvi come fare una cerca formula Excel, aiutarvi con la programmazione e molto altro.

In sostanza è ChatGPT vestito da Clippy.

Una volta installata l’applicazione, il classico personaggio si posizionerà sul vostro desktop in basso a destra, sempre a disposizione per iniziare a fargli domande. Per sfruttare la potenza di ChatGPT Premium dovrete associare il vostro account, che costa 20 dollari al mese.

Se non volete usare Clippy potete sempre aspettare che esca CoPilot di Microsoft. Ma non sarà altrettanto simpatico.