Trasforma il tuo laptop in una workstation completa con questa docking station portatile! -50%

Se state cercando una docking station versatile e potente, questo modello di WAVLINK è la soluzione ideale. Disponibile su Amazon a soli 34,99€, beneficia di un incredibile sconto del 50% rispetto al prezzo usuale di 69,99€, grazie all'attivazione di un coupon sulla pagina del prodotto.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 50% durante il checkout

Docking station WAVLINK, chi dovrebbe acquistarla?

La docking station WAVLINK trasforma il vostro laptop in una postazione completa, grazie a ben 13 porte di connessione. Include 3 porte USB 3.0, 2 porte HDMI 4K, 1 DisplayPort, 1 porta Gigabit Ethernet, 1 porta di alimentazione, 1 porta USB-C upstream, 1 lettore di schede microSD, 1 ingresso audio/microfono e 1 porta USB 3.0 a ricarica rapida. Con un solo cavo, potrete collegare tutti i vostri dispositivi senza problemi.

Grazie alle 3 porte video (2 HDMI e 1 DP), questa docking station consente di espandere o duplicare lo schermo con risoluzione fino a 4K @60Hz. Perfetta per chi lavora con più monitor o desidera un'esperienza visiva immersiva.

Con la porta PD 3.0 da 100W, la docking station fornisce fino a 65W di potenza al laptop, mantenendolo carico anche durante l'uso intensivo. Le porte USB 3.0 assicurano trasferimenti dati fino a 5 Gbps, 10 volte più veloci rispetto all'USB 2.0, mentre la porta USB 3.0 BC 1.2 permette una ricarica rapida dello smartphone.

Compatibile con Windows 7/8/10/11, macOS X e superiori, questa docking station si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro o intrattenimento. La porta Ethernet Gigabit 1000 Mbps garantisce una connessione stabile e veloce, essenziale per smart working e gaming online.

Grazie allo sconto del 50% su Amazon, potete acquistare la docking station WAVLINK a soli 34,99€. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per migliorare la vostra postazione con una docking station versatile e performante. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori docking station per ulteriori consigli.

