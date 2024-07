ASUS ROG Ally Console a un prezzo SHOCK! (-210€)

Con i super sconti del Prime Day, appena cominciato, ci sono tantissime offerte gaming che davvero non dovreste farvi scappare. In primis, una delle più interessanti è quella attiva sull'ASUS ROG Ally. Questa console da gioco compatta, ma estremamente potente, dispone di un display touchscreen 7", processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 16GB di RAM, e un SSD PCIE da 512GB. E' ottimizzata per Windows 11, consentendovi di accedere alle maggiori piattaforme di gioco e alla vostra libreria in modo fluido. Con un prezzo in offerta a 588€,rispetto a ben 799,00€, vi permetterà di godere uno sconto del 28%, rendendo quest'acquisto ancora più allettante!

ASUS ROG Ally Console, per i gamer amanti della portabilità

L'ASUS ROG Ally Console è disegnata per soddisfare le esigenze degli appassionati di giochi che desiderano unire prestazioni potenti a una comodità ineguagliabile. Grazie alla sua compattezza e al design leggero, è l'ideale per chi ama giocare in mobilità senza sacrificare la qualità e la potenza. Equipaggiata con Windows 11 Home, permette di accedere a tutte le principali piattaforme di gioco e di gestire una libreria gaming online, rendendola una scelta perfetta anche per chi cerca un PC portatile altamente performante.

Le sue specifiche tecniche, tra cui il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB, assicurano esperienze di gioco fluide e coinvolgenti. Viene consigliata agli utenti che non vogliono compromessi in termini di performance e design, offrendo la possibilità di espandere la capacità di archiviazione e godere di una connettività eccezionale.

Inoltre, il design ergonomico e il sistema di raffreddamento a doppia ventola dell'ASUS ROG Ally Console garantiscono comfort durante le sessioni di gioco prolungate, mentre la capacità di ricaricare la batteria fino al 50% in soli 30 minuti rappresenta un vantaggio significativo per gli utenti più esigenti.

L'ASUS ROG Ally Console viene scontata a un prezzo di 588€, ridotto dai 799€ originali, rappresentando un'opportunità eccezionale per acquistare una console da gioco avanzata a un prezzo vantaggioso. Perfetta per i giocatori che desiderano unire potenza, estetica e innovazione in un dispositivo unico, rende l'esperienza gaming mobile senza precedenti e consente di rimanere connessi alle piattaforme preferite ovunque ci si trovi. Vi consigliamo l'acquisto per entrare in possesso di un pezzo di tecnologia all'avanguardia che rappresenta il top in termini di prestazioni e portabilità.

