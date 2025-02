Trust Puck: mouse wireless ultra compatto a SOLI 10€ su Amazon! -54%

Se siete alla ricerca di un mouse wireless ultra compatto ed economico, non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Infatti, Trust Puck è disponibile a soli 10,01€, con uno sconto eccezionale del 54% rispetto al prezzo consigliato di 51,99€. Un'occasione imperdibile per chi desidera un mouse ergonomico, silenzioso e versatile a un prezzo imbattibile.

Trust Puck, chi dovrebbe acquistarlo?

Trust Puck si distingue per il design ultrasottile, con un'altezza di soli 27 mm, che lo rende perfetto per essere trasportato ovunque, dalla borsa alla scrivania. Questo lo rende una soluzione ideale per studenti, professionisti e lavoratori in movimento.

Grazie alla tecnologia wireless doppia, potete connetterlo facilmente tramite Bluetooth o con il mini ricevitore USB da 2.4 GHz incluso. Non dovrete preoccuparvi di ingombri di cavi o connessioni instabili, godendo della massima libertà di movimento su qualsiasi dispositivo, da PC e Mac fino a iPad.

Uno degli aspetti più apprezzati di questo mouse è la silenziosità. I pulsanti silenziosi riducono il rumore di clic, permettendovi di lavorare o studiare senza disturbare chi vi circonda. Perfetto per ambienti di lavoro condivisi o per chi ama il massimo della concentrazione.

La batteria ricaricabile è un ulteriore punto di forza di Trust Puck, eliminando la necessità di acquistare pile e riducendo gli sprechi. Inoltre, la possibilità di regolare la velocità del cursore tra 800, 1200 e 1600 DPI garantisce un'esperienza di utilizzo personalizzata e precisa.

Con uno sconto del 54%, Trust Puck rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca un mouse senza fili pratico ed economico. Affrettatevi prima che l'offerta scada! Inolter, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse da ufficio per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon