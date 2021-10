TSMC raffina la sua produzione con il nuovo nodo N4P

TSMC ha annunciato oggi un perfezionamento del suo processo di produzione N4. Definito N4P, il nuovo nodo apporta miglioramenti tangibili di potenza/prestazioni/area rispetto a N4, offrendo un’altra opzione ai numerosi clienti di TSMC. La tecnologia si unisce alla già nutrita gamma di offerte dell’azienda: N5, N4, N3 e ora N4P. I primi tape-out su N4P dovrebbero concretizzarsi entro la seconda metà del 2022.

TSMC afferma che N4P migliora ulteriormente le prestazioni di N4 di circa il 6%. Sebbene questo non sia probabilmente abbastanza significativo per qualsiasi potenziale cliente per scalare da N4 a N4P, è più interessante per i clienti su nodi di fabbricazione meno moderni (anche N5) per ottenere alcuni vantaggi invece di passare a N4. Allo stesso tempo, questo crea un’interessante varietà di clienti per TSMC. Le aziende raramente riprogettano o sviluppano i loro progetti per ogni successivo nodo di produzione. Al giorno d’oggi, registrare un nuovo chip per un nuovo nodo significa effettuare un investimento di centinaia di milioni di dollari, il che significa che TSMC ora ha più nodi attraverso cui distribuire i propri clienti rispetto a uno scaling verticale.

Rispetto a N5, N4P offrirà un aumento delle prestazioni dell’11%, un miglioramento del 22% nell’efficienza energetica e un miglioramento del 6% nella densità dei transistor. Cosa importante per i clienti, TSMC afferma che N4P presenta un processo di produzione semplificato (ed economico), che richiede meno maschere e tempi di consegna dei wafer inferiori. Inoltre, la società dichiara di aver cercato di massimizzare la compatibilità del design tra N4 e N5, riducendo il costo del trasferimento completo dei progetti su un nuovo nodo.

Il dott. Kevin Zhang, Senior Vice President of Business Development di TSMC, ha affermato: