Tutte le versioni di Windows sono state colpite da un nuovo bug LPE

Ci risiamo: una nuova falla nella sicurezza di Windows è stata scoperta da alcuni ricercatori nel campo della sicurezza, che hanno recentemente rilasciato alcuni dettagli su un’altra vulnerabilità del tipo LPE 0-day (Local Privilege Escalation): sfruttando questo tipo di vulnerabilità, è possibile ottenere i privilegi di amministratore del sistema attraverso determinate condizioni. Tuttavia, è necessario conoscere lo username e la password dell’account utente presente sul computer per riuscire a sfruttare la vulnerabilità, il che rende il lavoro più complicato per eventuali malintenzionati.

Purtroppo il problema è presente su tutte le versioni di Windows, e sebbene Microsoft abbia rilasciato un aggiornamento di sicurezza ad agosto proprio con l’obiettivo di risolvere questo bug, Abdelhamid Naceri, il ricercatore che ha scoperto la falla, è riuscito a bypassare anche le misure di sicurezza introdotte dal nuovo aggiornamento, utilizzando semplicemente un exploit disponibile sul suo profilo GitHub.

Fonte: BleepingComputer

Stando a quanto dichiarato dallo stesso ricercatore, i provvedimenti presi da Microsoft sono serviti a sistemare solamente i “sintomi” generati dal bug, senza però riuscire a estirpare il problema alla radice, rendendo dunque vani tutti gli sforzi impiegati con il suo exploit che ha continuato a garantirgli i privilegi di amministratore su tutti i sistemi infettati, riuscendo a far apparire una finestra di prompt dei comandi con i permessi della cartella SYSTEM (sebbene altri abbiano verificato che il prompt dei comandi non compaia in tutte le occasioni).

Will Dormann, analista del CERT/CC e uno dei primi a verificare la gravità della vulnerabilità, ha dichiarato che sebbene siano necessari i dati dell’account utente e il prompt dei comandi privilegiato non appaia nel 100% dei casi, questo bug rappresenta comunque un problema, poiché potrebbe essere sfruttato da persone che hanno comunque accesso a questi dati e che potrebbero causare danni irreversibili al sistema operativo. In ogni caso, Microsoft ha affermato di aver già preso le dovute precauzioni per evitare qualsiasi tipo di problema ai propri clienti.