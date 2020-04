Udemy, corso di Social Media Marketing con certificato finale a 11,99 euro (sconto 94%)

Udemy non ha bisogno di presentazioni. La piattaforma leader mondiale dell’e-learning ha inaugurato il mese di aprile con un’offerta davvero interessante e relativa al corso online denominato “Social Media Marketing – Il corso completo con certificato”. L’iniziativa è limitata nel tempo e consente di acquistare il contenuto a 11,99 euro anziché 199,99 euro, con uno sconto addirittura del 94%. Ovviamente, si tratta di un servizio on demand, comodamente fruibile da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, senza alcun vincolo di orario.

Siamo di fronte a uno dei corsi bestseller in italiano di Udemy che, come da tradizione, è stato continuamente affinato nel tempo. Infatti, il docente Giulio Rosati, Brand Manager con esperienza pluriennale di Social Media Marketing a livello multinazionale per brand come L’Oréal Paris e Garnier Italia, nonché fondatore dell’agenzia di digital marketing W-Mind, lo ha strutturato con la logica di poterlo modulare in base ai cambiamenti che inevitabilmente investono di volta in volta il settore. Del resto, il mondo dei social network è dominato da algoritmi che mutano di continuo, quindi ci troviamo di fronte a una materia in costante evoluzione.

Scendendo nel dettaglio, il corso si compone di 10 ore di training, lezioni, esercizi, quiz e step pratici da seguire per applicare subito le conoscenze apprese. La logica è stata dunque quella di unire l’aspetto teorico a quello pratico, sfruttando l’esperienza di un professionista del settore, Giulio Rosati appunto, che ha speso più di 1 milione di euro in Facebook Ads solo negli ultimi due anni e che è pronto a condividere tutte le tecniche apprese con l’esperienza sul campo, a partire da quelle da evitare.

Il programma è pensato per studiare questa disciplina partendo “da zero”, per arrivare a conoscere in maniera approfondita il mondo del social media marketing. Durante il corso si acquisiranno le basi per imparare ad analizzare e definire il proprio target, creare facilmente un sito, pianificare campagne di comunicazione ottimali e gestire campagne su Facebook e Instagram, volte a portare traffico alla propria azienda (o a quella dei propri clienti).

Come già detto, il corso è corredato di esercitazioni pratiche e di quiz, per verificare passo dopo passo l’apprendimento. E tutto questo avviene attraverso una comoda fruizione on demand, senza limiti di tempo (una volta acquistato, il contenuto rimane disponibile per sempre) e da qualsiasi dispositivo, inclusi smartphone e tablet. Basti pensare che si tratta di un contenuto acquistato da oltre 7.000 utenti, a dimostrazione della sua validità. Inoltre è disponibile la sezione D&R per un contatto diretto tra docente e studente.

Per seguire “Social Media Martketing – Il corso completo con certificato” non servono requisiti particolari. L’acquisto del pacchetto garantisce aggiornamenti costanti e ampliamenti inclusi nel prezzo e, una volta effettuato il pagamento, si avrà comunque un mese di tempo per chiedere il rimborso, così da poter toccare con mano la qualità del corso stesso.

In ogni caso, la garanzia sulla qualità dei corsi offerti e le competenze nell’e-learning di Udemy sono attestate dagli oltre 50 milioni di studenti provenienti da più di 190 Paesi e dagli oltre 55.000 insegnanti che tengono 150.000 corsi in più di 60 lingue. Un catalogo immenso per una realtà che negli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la formazione a distanza, rivoluzionando il concetto stesso di digital training.