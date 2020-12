UL Benchmarks vi aiuterà a scegliere il vostro nuovo PC

La quantità di computer pensati e dedicati ai content creator negli ultimi anni sta crescendo, così come la categoria di professionisti e amatori che utilizzano i computer per i propri lavori creativi. Che si tratti di editing foto, video, modellazione 3D, mixaggio musicale o semplice storytelling, i PC dei content creator hanno bisogno di spremere tutte le prestazioni possibili dal proprio hardware. UL Benchmarks ha rilasciato una nuova suite di test dedicata ai rivenditori che permetterà una più semplice classificazione delle prestazioni dei vari prodotti in vendita, questo per facilitare la scelta d’acquisto da parte dei consumatori.

UL Benchmarks utilizza una serie di test per mettere alla prova le prestazioni dei prodotti, dalla navigazione quotidiana sul web, ai giochi più recenti e le esperienze di realtà virtuale. I rivenditori utilizzano questi benchmark nei punti vendita per aiutare i loro clienti a prendere decisioni di acquisto informate.

“UL collabora con i rivenditori di elettronica di consumo per aiutare le persone a scegliere il PC giusto per le loro esigenze e il loro budget. I rivenditori utilizzano i benchmark e i dati dei test di UL per classificare e ordinare i PC, i notebook e i laptop che offrono. UL sta attualmente lavorando con più di quindici importanti rivenditori di elettronica di consumo in tutto il mondo“.

UL Benchmarks ha presentato due nuovi tool per la classificazione delle prestazioni dei PC che mettono al centro dell’esperienza il lavoro creativo. I benchmark UL Procyon Photo Editing e UL Procyon Video Editing sono studiati per mettere sotto stress l’hardware con carichi di lavoro realistici e che rispecchiano l’utilizzo che un content creator potrebbe fare del sistema in esame.

UL Procyon Photo Editing Benchmark si basa sull’utilizzo dei programmi Adobe Lightroom Classic 10.0 e Adobe Photoshop 22.0 (o successivi), mentre UL Procyon Video Editing Benchamark prende in esame le prestazioni nell’uso di Adobe Premiere Pro 14.5 o successivo. Per poter eseguire il benchmark l’unico requisito è quello di disporre di una licenza per l’installazione e l’utilizzo dei suddetti programmi della Creative Collection di Adobe.

UL Procyon Photo Editing Benchmark: “Il benchmark inizia con l’importazione di file di immagini digitali negative (DNG) in Adobe Lightroom Classic e l’applicazione di vari preset. Alcune immagini vengono ritagliate, raddrizzate e modificate. Nella seconda parte del test, ad una fotografia in Adobe Photoshop vengono applicate più modifiche ed effetti di livello. Il punteggio di riferimento è una misura della velocità con cui il PC esegue questi compiti“.

UL Procyon Video Editing Benchmark: "Il benchmark inizia con l'importazione di due file di progetto video. Le linee temporali del progetto includono varie modifiche, aggiustamenti ed effetti. Il secondo progetto utilizza diversi effetti accelerati dalle GPU. Ogni progetto video viene esportato in Full HD codificato con H.264 e di nuovo in 4K UHD codificato con HEVC (H.265). Il punteggio di riferimento si basa sul tempo impiegato per esportare tutti e quattro i video".

Le licenze professionali per i nuovi benchmark di UL vengono proposte al prezzo di 995 dollari all’anno per ognuno dei singoli test.