Un bug irrisolvibile causa problemi a RTX 3080 e Xbox Series X

Alcuni ricevitori AV (AVR o Home Theater Receiver) sono afflitti da un bug nell’output HDMI 2.1 che porta a visualizzare solamente uno schermo nero alla risoluzione 4K e 120Hz con le schede video Nvidia Ampere o le Xbox Series X di Microsoft. Il bug sarebbe hardware e non esiste un fix per i prodotti colpiti.

Se possedete un ricevitore AV di Denon, Marantz o Yamaha ci sono probabilmente brutte notizie per voi. Alcuni dei prodotti di questi brand utilizzano degli specifici chip Panasonic per la gestione degli output video HDMI 2.1 e, come si è scoperto, questi chip avrebbero seri problemi alla risoluzione 4K a 120Hz. Il bug colpisce in particolare le schede video Ampere di Nvidia, come le nuove RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090, e le Xbox Series X ma non sembra affliggere le PlayStation 5 di Sony.

Si tratta di un problema hardware che non può essere corretto in alcun modo tramite aggiornamenti software, almeno così sembra per il momento. Panasonic ha già annunciato che la produzione di chip privi di questo bug inizierà entro la metà del 2021. La brutta notizia è che se possedete uno degli Home Theater “fallati”, l’unica strada per risolvere definitivamente il problema è la sua sostituzione.

È possibile aggirare momentaneamente questa scocciatura utilizzando un output con standard HDMI 2.0b, quindi ridurre il framerate a 60Hz quando si gioca in 4K. Un altro sistema che sembra funzionare è quello di collegare il ricevitore AV alla porta HDMI eARC della TV e lasciargli gestire solo l’audio, mentre la console o il PC vengono collegati direttamente al televisore.

Questo è sicuramente un problema importante, il quale colpisce dei prodotti generalmente molto costosi e che gli utenti vorrebbero utilizzare per parecchi anni dopo l’acquisto.

L’uscita di Xbox Series X è ormai dietro l’angolo e alcune delle nuove schede Ampere sono già in circolazione. Sarebbe una vera scocciatura per gli utenti provare a collegare il nuovo hardware da gaming al proprio setup in salotto per poi scoprire di non poterlo utilizzare al massimo delle potenzialità.