Un cavo da 50mila km per collegare tutto il mondo: cos'è Project Waterworth

Meta ha annunciato Project Waterworth, il cavo sottomarino più lungo del mondo che coprirà oltre 50.000 km collegando 5 continenti. L'infrastruttura, superando la circonferenza terrestre, porterà banda larga ad altissima capacità in regioni chiave come Stati Uniti, India, Brasile e Sudafrica.

Il progetto mira a favorire la cooperazione economica, l'inclusione digitale e lo sviluppo tecnologico a livello globale. In India, dove Meta ha già investito significativamente, Waterworth contribuirà ad accelerare lo sviluppo dell'economia digitale del paese.

Project Waterworth sarà il progetto di cavi a 24 coppie di fibre più lungo al mondo.

I cavi sottomarini rappresentano oltre il 95% del traffico intercontinentale, costituendo la spina dorsale dell'infrastruttura digitale globale. Meta prevede un investimento pluriennale di miliardi di dollari per migliorare la scalabilità e l'affidabilità delle reti digitali, aprendo tre nuovi corridoi oceanici ad alta velocità.

Nell'ultimo decennio, Meta ha investito in 20 cavi sottomarini insieme ad aziende partner, sviluppando tecnologie d'avanguardia come l'uso di 24 coppie di fibre rispetto allo standard di 8-16. A differenza degli altri progetti, Waterworth sarà ad uso esclusivo di Meta.

Con Project Waterworth, Meta punta a far progredire la progettazione ingegneristica per aumentare la resilienza dei cavi e migliorare la velocità complessiva di implementazione. Il cavo sarà posato in acque profonde fino a 7.000 metri, utilizzando tecniche di interramento avanzate in aree ad alto rischio per evitare danni.

L'obiettivo di Meta è garantire che i vantaggi dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti siano disponibili a livello globale. Come affermato dall'azienda: "Con il Progetto Waterworth possiamo contribuire a garantire che i vantaggi dell'AI e delle altre tecnologie emergenti siano disponibili per tutti, indipendentemente dal luogo in cui vivono o lavorano".

Project Waterworth si configura quindi come un'infrastruttura cruciale per supportare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale a livello mondiale e per garantire una connettività globale ad alta capacità e resilienza.